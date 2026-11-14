Рецепт выходного дня: запечённая куриная печень в беконе
Эта закуска станет настоящим украшением стола
Рецепт выходного дня: запечённая куриная печень в беконе
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Простая, но эффектная закуска, которая покорит даже тех, кто обычно равнодушен к субпродуктам. Хрустящий бекон, нежная печень и пикантная горчичная глазурь с ароматом маслин создают удивительно гармоничное сочетание вкусов. Готовится блюдо быстро, а выглядит — как ресторанный хит.
Что понадобится:
- Куриная печень — 450 г
- Бекон — 450 г
- Горчица — 240 мл
- Маслины без косточек — 100 г
Как готовить:
- Приготовьте соус. Маслины нарежьте мелкими кусочками и смешайте с горчицей — получится ароматная паста с лёгкой солоноватой ноткой.
- Подготовьте печень. Промойте, обсушите и аккуратно очистите от плёнок.
- Соберите рулетики. Каждый кусочек печени обмакните в горчично-маслиновую смесь, затем плотно заверните в тонкую полоску бекона. Чтобы рулет не раскрылся, зафиксируйте шпажкой.
- Запеките. Выложите рулетики на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправьте в духовку при 175 °C на 20–25 минут — пока бекон не станет хрустящим, а печень — мягкой и сочной.
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