Рецепт выходного дня: запечённая куриная печень в беконе

Эта закуска станет настоящим украшением стола

Автор: Мельник Анна

Простая, но эффектная закуска, которая покорит даже тех, кто обычно равнодушен к субпродуктам. Хрустящий бекон, нежная печень и пикантная горчичная глазурь с ароматом маслин создают удивительно гармоничное сочетание вкусов. Готовится блюдо быстро, а выглядит — как ресторанный хит.

Что понадобится:

Куриная печень — 450 г

Бекон — 450 г

Горчица — 240 мл

Маслины без косточек — 100 г

Как готовить:

Приготовьте соус. Маслины нарежьте мелкими кусочками и смешайте с горчицей — получится ароматная паста с лёгкой солоноватой ноткой. Подготовьте печень. Промойте, обсушите и аккуратно очистите от плёнок. Соберите рулетики. Каждый кусочек печени обмакните в горчично-маслиновую смесь, затем плотно заверните в тонкую полоску бекона. Чтобы рулет не раскрылся, зафиксируйте шпажкой. Запеките. Выложите рулетики на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправьте в духовку при 175 °C на 20–25 минут — пока бекон не станет хрустящим, а печень — мягкой и сочной.

Ранее мі писали, как приготовить куриную печень в сливочном соусе: пошаговый рецепт.