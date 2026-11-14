Какие сериалы можно посмотреть всего за день: ТОП-6 самых популярных

Дрянь, ВандаВижн, Чернобыль и другие – мини-сериалы, которые можно поглотить за один присест.

Разве не здорово, что у нас всегда под рукой есть множество признанных критиками телешоу? Благодаря потоковым сервисам мы никогда не будем слишком далеки от нашего следующего обязательного к просмотру телесериала. От Netflix до HBO Max и Prime Video: кажется, что отличные шоу есть везде. Но это создает свои проблемы… Например, где мы найдем время, чтобы посмотреть их все?

Когда выходит новый сериал, иногда все серии будут доступны сразу. В других случаях они будут сбрасываться периодически раз в неделю. Однако для тех из нас, кто пропустил дебют шоу, есть возможность посмотреть проект на досуге. Если шоу особенно хорошо, очень сложно сделать перерыв. На самом деле, вам, возможно, просто придется посмотреть все это за один присест. И это то, что называют "запойным просмотром" сериалов.

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Между работой или учебой, домашними делами и социальными обязанностями найти время, чтобы втиснуться в несколько часов перед телевизором, может быть непросто. Поэтому, когда вы обнаружите, что у вас есть день, который полностью свободен от обязанностей, вы можете захотеть погрузиться в новое шоу. К счастью, с сегодняшним форматом телесериала можно просмотреть весь сезон менее чем за 6 часов. В некоторых случаях за это время можно даже пройти два сезона.

В следующий раз, когда вы обнаружите, что у вас нет ничего, кроме свободного времени и пульта дистанционного управления, включите один из этих потрясающих сериалов. Вы даже сможете закончить его до обеда.

Вы можете посмотреть эти замечательные телесериалы от начала до конца за один прекрасный день.

Дрянь/Fleabag

Продолжительность: 5 часов 5 минут

Фиби Уоллер-Бридж сенсационно сыграла главную роль в сериале "Дрянь", сценарий к которому она написала сама. Хотя ее разочаровывающая, но милая главная героиня никогда не упоминается напрямую под этим именем, оно служит универсальным для роли, которую действующее лицо, кажется, занимает в жизни тех, кто ей близок, включая ее встревоженную, но добрую сестру Клэр (Сиан Клиффорд) и ее предательской крестной (Оливия Колман).

В то время как первый сезон исследует сложные отношения между Дрянью и ее прошлым, второй дарит ей настоящую историю любви – с никем иным, как с католическим священником, которого с обезоруживающим обаянием играет Эндрю Скотт.

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Уоллер-Бридж обращается к аудитории лицом к лицу, ломая четвертую стену, позволяя нам погрузиться в свои стремительные мысли и наблюдения. Это шоу – абсолютное наслаждение для просмотра, и оно оставит вас как в смехе, так и в слезах. Доступно для потоковой передачи на Amazon Prime Video.

Конец гребаного мира/ The End of the F—ing World

Продолжительность: 5 часов 40 минут

Это – маловероятная история любви: парень встречает девушку, парень хочет убить девушку (чтобы закрепить свой самопровозглашенный титул подающего надежды психопата), парень влюбляется в девушку. Алекс Лоутер и Джессика Барден идеально справились с ролью Джеймса и Алиссы, маловероятной пары влюбленных, которые отправляются в путешествие по Англии только для того, чтобы быстро оказаться над мертвым телом, и им ничего не остается, кроме как бежать.

Стремительный черный комедийный сериал полон неожиданных поворотов и удивительно нежных моментов, цепляющих от начала и до конца. В "Конце гребаного мира" – два сезона, оба на Netflix.

ВандаВижн/WandaVision

Продолжительность: 5 часов 50 минут

Даже если вы не считаете себя заядлым поклонником Marvel, скорее всего, вы найдете много интересного в "ВандаВижн". Элизабет Олсен повторяет свою роль Ванды Максимофф, женщины, которая использует свои сверхъестественные экстрасенсорные способности для создания альтернативной реальности, в которой она является главным героем собственного американского ситкома.

Начиная с черно-белой программы в стиле "Я люблю Люси", действующее лицо движется сквозь десятилетия телевидения, пока не приходит в настоящее. В такой же степени любовное письмо телевидению, как и медитация на горе, "ВандаВижн" представляет собой развлекательную и доступную точку входа в одну из самых сложных частей кинематографической вселенной Marvel. Вы можете закончить все это менее чем за шесть часов на Disney+.

Чернобыль/Chernobyl

Продолжительность: 5 часов 20 минут

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Иногда реальность истории может быть более захватывающей, чем вымысел. "Чернобыль" – это мини-сериал HBO, который вращается вокруг чернобыльской катастрофы 1986 года, а также последовавших за ней усилий по очистке. Хотя это, конечно, не легкая тема, это определенно стоит посмотреть.

В то время как небольшие вольности были допущены для драматических целей, внимание Чернобыля к деталям действительно поразительно: ясно, что творческая группа провела обширное исследование перед созданием каждого эпизода. Поскольку в сериале всего пять серий, вы сможете завершить просмотр за один день. Просто обязательно делайте перерывы: это может быть довольно тяжело.

Высокая точность/High Fidelity

Продолжительность: 4 часа 51 минута

Взяв за основу как роман Ника Хорнби, так и фильм с Джоном Кьюсаком по нему, "Высокой точности" удается по-новому взглянуть на исходный материал. Зои Кравиц изображает женскую версию Роба – одержимого музыкой владельца музыкального магазина с историей неудачных отношений. На этот раз действие происходит в районе Краун-Хайтс в Бруклине. Роб вспоминает свои "Пять лучших сердец" и объясняет, как составить идеальный плейлист, ломая четвертую стену, когда это удобно. Роб из Кравиц крутая, интересная и забавная: вы определенно не будете возражать против того, чтобы провести с ней пять часов.

"Высокая точность" доступна для потоковой передачи на Hulu.

Нормальные люди/Normal People

Продолжительность: 5 часов 41 минута

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Несмотря на название "Нормальные люди", роман между Марианной (Дейзи Эдгар-Джонс) и Коннеллом (Пол Мескаль) кажется совсем не нормальным. Действие сериала Hulu происходит в течение нескольких лет, когда Марианна и Коннелл сближаются и расходятся друг с другом. Их жизнь сложна, как и их отношения. Есть моменты истинной связи, счастья, разочарования и печали: их любовь беспорядочна и реальна.

В центре внимания здесь – стабильная игра Дейзи Эдгар-Джонс и Пола Мескаля, которая поднимая этот мини-сериал выше типичной романтической драмы.

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