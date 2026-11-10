Рецепт дня: нежный салат со свеклой, орехами и сыром

Легкий и полезный свекольный салат

Автор: Мельник Анна

Свёкла давно вышла за рамки традиционного винегрета. В сочетании со сливочным сыром, орехами и зеленью этот привычный овощ раскрывается по-новому, превращаясь в яркое блюдо ресторанного уровня.

Ингредиенты:

Свёкла (средняя) — 2 шт.

Сыр фета или мягкий козий сыр — 100 г

Грецкие орехи (или кедровые) — 30 г

Свежая руккола или микс салата — 100 г

Оливковое масло — 2 ст. л.

Сок лимона или бальзамический уксус — 1 ч. л.

Жидкий мед — 0.5 ч. л.

Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления: