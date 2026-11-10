Рецепт дня: нежный салат со свеклой, орехами и сыром
Легкий и полезный свекольный салат
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Свёкла давно вышла за рамки традиционного винегрета. В сочетании со сливочным сыром, орехами и зеленью этот привычный овощ раскрывается по-новому, превращаясь в яркое блюдо ресторанного уровня.
Ингредиенты:
- Свёкла (средняя) — 2 шт.
- Сыр фета или мягкий козий сыр — 100 г
- Грецкие орехи (или кедровые) — 30 г
- Свежая руккола или микс салата — 100 г
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Сок лимона или бальзамический уксус — 1 ч. л.
- Жидкий мед — 0.5 ч. л.
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Заверните вымытую свеклу в фольгу и запекайте в духовке при 200 °C около 45–60 минут до мягкости. Остудите, очистите и нарежьте аккуратными кубиками или тонкими ломтиками.
- Слегка обжарьте орехи на сухой сковороде в течение 2–3 минут для раскрытия аромата, затем крупно порубите.
- В небольшой емкости взбейте оливковое масло, лимонный сок (или бальзамик), мед, щепотку соли и перец.
- На широкую тарелку выложите подушку из свежей рукколы, сверху распределите ломтики свеклы и покрошите сыр фета.
- Посыпьте салат хрустящими орехами и равномерно полейте подготовленной заправкой непосредственно перед подачей.