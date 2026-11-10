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Рецепт дня: нежный салат со свеклой, орехами и сыром

Легкий и полезный свекольный салат

Автор: Мельник Анна
Рецепт дня: нежный салат со свеклой, орехами и сыром
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Свёкла давно вышла за рамки традиционного винегрета. В сочетании со сливочным сыром, орехами и зеленью этот привычный овощ раскрывается по-новому, превращаясь в яркое блюдо ресторанного уровня.

Ингредиенты:

  • Свёкла (средняя) — 2 шт.
  • Сыр фета или мягкий козий сыр — 100 г
  • Грецкие орехи (или кедровые) — 30 г
  • Свежая руккола или микс салата — 100 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Сок лимона или бальзамический уксус — 1 ч. л.
  • Жидкий мед — 0.5 ч. л.
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Заверните вымытую свеклу в фольгу и запекайте в духовке при 200 °C около 45–60 минут до мягкости. Остудите, очистите и нарежьте аккуратными кубиками или тонкими ломтиками.
  2. Слегка обжарьте орехи на сухой сковороде в течение 2–3 минут для раскрытия аромата, затем крупно порубите.
  3. В небольшой емкости взбейте оливковое масло, лимонный сок (или бальзамик), мед, щепотку соли и перец.
  4. На широкую тарелку выложите подушку из свежей рукколы, сверху распределите ломтики свеклы и покрошите сыр фета.
  5. Посыпьте салат хрустящими орехами и равномерно полейте подготовленной заправкой непосредственно перед подачей.
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Теги:
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