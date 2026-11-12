Черная пятница 2026: знаки Зодиака, которые не могут устоять перед импульсивной покупкой

Что касается денег, в этом мире есть два типа людей: экономящие и тратящие.

Автор: Сайко Леся

Зачастую легко определить, к какой из этих двух групп принадлежит человек, проведя с ним день в торговом центре. Например, если вы ходите с кем-то по магазинам, и он с удовольствием осматривается, но покупает только те вещи, которые ему действительно нужны, этот человек, скорее всего, сэкономит деньги.

С другой стороны, если, кажется, что человек покупает несколько товаров, которые ему не обязательно нужны, в каждом магазине, который вы посещаете, он, скорее всего, транжира.

Знак зодиака человека также может помочь вам определить, является ли он импульсивным транжирой, поскольку астрологи считают, что некоторые знаки обладают личностными чертами, которые делают их более склонными к импульсивным покупкам. А с приближением Черной пятницы, которая ожидается 24 ноября, вам будет полезно знать, кто по гороскопу транжиры.

Телец

Вы можете быть удивлены, увидев в этом списке Тельца, поскольку Телец — это земной знак, дни рождения которого приходится на период с 20 апреля по 20 мая, а земные знаки известны своей прагматичностью. Но в остальном разумное мышление земных знаков не помешает Тельцу потратиться на что-то необычное, не задумываясь.

Овен

Огненный знак Овна, родившийся с 21 марта по 19 апреля, очень импульсивен и склонен принимать быстрые решения без сожалений. Овен, которого вы встретите, будет применять несколько беззаботное мышление ко всем аспектам своей жизни, включая расходы. Поскольку типичный Овен, скорее всего, не будет думать о последствиях любого из своих действий, он может не осознавать опасности перерасхода средств, когда видит то, что хочет.

Весы

Несмотря на обширный список прекрасных качеств, Весы, несомненно, являются одним из самых тщеславных знаков зодиака. У людей, принадлежащих к воздушному знаку Весов, дни рождения приходятся на период с 23 сентября по 22 октября, и они одержимы красотой. Когда дело доходит до расходов, они захотят потратиться на все, что поможет им хорошо выглядеть, чувствовать себя хорошо или иметь статус, поэтому их будут тянуть к люксовым брендам и ко всему, что приносит эстетическое удовольствие.

В отличие от знака Овна, который, вероятно, совершает самые случайные импульсивные покупки, Весы не будут совершать импульсивные покупки чего угодно — их интересуют только предметы, связанные с красотой, модой, стилем и украшением.

Водолей

Наконец, есть воздушный знак Водолей, рожденный в период с 20 января по 18 февраля. Но этот знак зодиака обычно совершает импульсивные покупки по другим причинам, чем другие знаки, ранее упомянутые в этом списке: Водолей с большей вероятностью импульсивно купит что-то для кого-то другого, чем для себя. Другими словами, люди, принадлежащие к знаку Водолея, склонны быть настолько щедрыми, что не могут удержаться от траты денег на подарки другим людям.

Водолеи обладают сильным чувством социальной справедливости и желанием сделать мир лучше. Поэтому, Водолей потратится на предметы, которые жертвуют часть прибыли на благотворительность, даже если не нуждается в реальном продукте — Водолей просто не сможет устоять перед благотворительной акцией.