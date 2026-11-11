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Запеченный минтай в духовке: простой рецепт сочной рыбы

Как вкусно запечь минтай

Автор: Мельник Анна
Запеченный минтай в духовке: простой рецепт сочной рыбы
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Минтай — доступная рыба, из которой можно приготовить вкусный и легкий ужин. При запекании в духовке филе получается нежным, ароматным и хорошо сочетается с овощами и любимыми специями.

Ингредиенты:

  • 500–600 г минтая;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • немного лимонного сока.

Приготовление:

  1. Разморозьте рыбу, промойте, обсушите и нарежьте порционными кусочками. Добавьте соль, перец и немного лимонного сока.
  2. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке.
  3. Выложите овощи в форму для запекания, сверху распределите минтай и смажьте сметаной.
  4. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 25 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 5–10 минут.
  5. Подавайте рыбу горячей, дополнив свежими овощами, картофелем или рисом.
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Теги:
рыба, рецепты

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