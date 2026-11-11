Запеченный минтай в духовке: простой рецепт сочной рыбы
Как вкусно запечь минтай
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Минтай — доступная рыба, из которой можно приготовить вкусный и легкий ужин. При запекании в духовке филе получается нежным, ароматным и хорошо сочетается с овощами и любимыми специями.
Ингредиенты:
- 500–600 г минтая;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 2 ст. л. сметаны;
- 1 ст. л. растительного масла;
- соль и черный перец по вкусу;
- немного лимонного сока.
Приготовление:
- Разморозьте рыбу, промойте, обсушите и нарежьте порционными кусочками. Добавьте соль, перец и немного лимонного сока.
- Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке.
- Выложите овощи в форму для запекания, сверху распределите минтай и смажьте сметаной.
- Накройте форму фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 25 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 5–10 минут.
- Подавайте рыбу горячей, дополнив свежими овощами, картофелем или рисом.