Запеченный минтай в духовке: простой рецепт сочной рыбы

Как вкусно запечь минтай

Автор: Мельник Анна

Минтай — доступная рыба, из которой можно приготовить вкусный и легкий ужин. При запекании в духовке филе получается нежным, ароматным и хорошо сочетается с овощами и любимыми специями.

Ингредиенты:

500–600 г минтая;

1 луковица;

1 морковь;

2 ст. л. сметаны;

1 ст. л. растительного масла;

соль и черный перец по вкусу;

немного лимонного сока.

Приготовление: