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Тыквенный коктейль с апельсином и бананом: просто, вкусно и полезно!

Как приготовить витаминный напиток

Автор: Мельник Анна
Тыквенный коктейль с апельсином и бананом: просто, вкусно и полезно!
Тыквенный коктейль с апельсином и бананом: просто, вкусно и полезно!
Shutterstock

Начать день с улыбки легко, если под рукой — стакан свежего смузи. Этот напиток не только вкусный, но и полезный: апельсин добавит витаминной свежести, банан подарит мягкую сладость, а тыква — насыщенный цвет и лёгкий ореховый оттенок. Плюс — ложка мороженого, чтобы утро стало чуть праздничнее.

Что нужно:

  • Апельсин — 1 крупный
  • Банан — 1 шт.
  • Тыква — около 50 г
  • Ванильное мороженое — 1 шарик

Как готовить:

  1. Разрежьте апельсин пополам и выжмите из него сок.
  2. Банан очистите и нарежьте кружочками.
  3. Тыкву порежьте небольшими кубиками — можно слегка припарить, если хотите более мягкий вкус.
  4. Сложите всё в блендер, добавьте шарик мороженого и взбейте до кремовой текстуры.
  5. Подавайте смузи в охлаждённом стакане, украсьте долькой апельсина или мятным листом.
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Теги:
напитки, рецепты

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