Как приготовить витаминный напиток

Автор: Мельник Анна

Тыквенный коктейль с апельсином и бананом: просто, вкусно и полезно!

Начать день с улыбки легко, если под рукой — стакан свежего смузи. Этот напиток не только вкусный, но и полезный: апельсин добавит витаминной свежести, банан подарит мягкую сладость, а тыква — насыщенный цвет и лёгкий ореховый оттенок. Плюс — ложка мороженого, чтобы утро стало чуть праздничнее.

Что нужно:

Апельсин — 1 крупный

Банан — 1 шт.

Тыква — около 50 г

Ванильное мороженое — 1 шарик

Как готовить: