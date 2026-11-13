Тыквенный коктейль с апельсином и бананом: просто, вкусно и полезно!
Как приготовить витаминный напиток
Тыквенный коктейль с апельсином и бананом: просто, вкусно и полезно!
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Начать день с улыбки легко, если под рукой — стакан свежего смузи. Этот напиток не только вкусный, но и полезный: апельсин добавит витаминной свежести, банан подарит мягкую сладость, а тыква — насыщенный цвет и лёгкий ореховый оттенок. Плюс — ложка мороженого, чтобы утро стало чуть праздничнее.
Что нужно:
- Апельсин — 1 крупный
- Банан — 1 шт.
- Тыква — около 50 г
- Ванильное мороженое — 1 шарик
Как готовить:
- Разрежьте апельсин пополам и выжмите из него сок.
- Банан очистите и нарежьте кружочками.
- Тыкву порежьте небольшими кубиками — можно слегка припарить, если хотите более мягкий вкус.
- Сложите всё в блендер, добавьте шарик мороженого и взбейте до кремовой текстуры.
- Подавайте смузи в охлаждённом стакане, украсьте долькой апельсина или мятным листом.