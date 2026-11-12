Пряный запеченный батат: простой рецепт
Сладкий картофель по-новому
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Хотите разнообразить привычное меню ярким, полезным и невероятно вкусным гарниром? Запеченный батат с ароматными специями и чесноком — беспроигрышный вариант. Снаружи он покрывается румяной корочкой, а внутри остается нежным, идеально дополняя как мясные и рыбные блюда, так и свежие салаты.
Ингредиенты:
- Батат (сладкий картофель) — 2 крупных клубня (около 600–700 г)
- Оливковое масло — 2–3 ст. л.
- Сушеный чеснок — 1 ч. л.
- Копченая или сладкая паприка — 1 ч. л.
- Сушеный розмарин или тимьян — 0.5 ч. л.
- Свежемолотый черный перец и крупная соль — по вкусу
- Свежая зелень (петрушка или кинза) — для подачи
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите пергаментной бумагой.
- Тщательно вымойте батат (кожуру можно оставить, если она тонкая) и нарежьте его аккуратными дольками или брусочками одинакового размера, чтобы они пропеклись равномерно.
- Переложите батат в глубокую миску, полейте оливковым маслом, добавьте паприку, сушеный чеснок, травы, соль и перец. Хорошо перемешайте руками, чтобы специи покрыли каждый кусочек.
- Выложите дольки на противень в один слой на небольшом расстоянии друг от друга. Отправьте в духовку на 25–30 минут. В середине приготовления аккуратно переверните кусочки для равномерной румяной корочки.
- Переложите готовый горячий батат на блюдо и посыпьте свежей мелко нарубленной зеленью. Отлично сочетается с соусом на основе греческого йогурта, чеснока и лимонного сока.