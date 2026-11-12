Пряный запеченный батат: простой рецепт

Сладкий картофель по-новому

Автор: Мельник Анна

Хотите разнообразить привычное меню ярким, полезным и невероятно вкусным гарниром? Запеченный батат с ароматными специями и чесноком — беспроигрышный вариант. Снаружи он покрывается румяной корочкой, а внутри остается нежным, идеально дополняя как мясные и рыбные блюда, так и свежие салаты.

Ингредиенты:

Батат (сладкий картофель) — 2 крупных клубня (около 600–700 г)

Оливковое масло — 2–3 ст. л.

Сушеный чеснок — 1 ч. л.

Копченая или сладкая паприка — 1 ч. л.

Сушеный розмарин или тимьян — 0.5 ч. л.

Свежемолотый черный перец и крупная соль — по вкусу

Свежая зелень (петрушка или кинза) — для подачи

Способ приготовления: