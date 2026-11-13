Самые высокооплачиваемые актеры сериалов: кто зарабатывает 2 млн долларов за эпизод
Кто из телезвезд попал в рейтинг
Самые высокооплачиваемые актеры сериалов: кто зарабатывает 2 млн долларов за эпизод instagram.com/themorningshow, instagram.com/onlymurdershulu
Авторитетное издание Variety опубликовало рейтинг заработков звезд сериалов. В список попал 21 актер, чьи выплаты стартуют от 1 миллиона и достигают 2 миллионов долларов за один эпизод.
Читай также: Ана де Армас впервые вышла на красную дорожку с новым бойфрендом-музыкантомЭксперты еженедельника отметили, что стриминговые сервисы готовы платить громким именам рекордные суммы, ведь именно они гарантируют мгновенное внимание зрителей. Одновременно самим звездам выгоден формат мини-сезонов на 6–10 серий, который позволяет зарабатывать миллионы за более короткий срок съемок и совмещать несколько проектов одновременно. Также издание уточняет, что для многих знаменитостей в указанные суммы входят не только актерские гонорары, но и выплаты за продюсерские функции.
Список самых высокооплачиваемых актеров сериалов 2026 года:
- Дженнифер Энистон — 2 миллиона долларов за эпизод в драме «Утреннее шоу» (Apple TV)
- Риз Уизерспун — 2 миллиона долларов за эпизод в драме «Утреннее шоу» (Apple TV)
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Getty Images
- Сильвестр Сталлоне — 2 миллиона долларов за эпизод в криминальной драме «Король Талсы» (Paramount+)
Сильвестр Сталлоне
Getty Images
- Крис Пратт — 2 миллиона долларов за эпизод в боевике «Список смертников» (Prime Video)
Крис Пратт
Getty Images
- Кеннет Брана — 1,4 миллиона долларов за эпизод в сериале «Лерд»
- Харрисон Форд — 1,3 миллиона долларов за эпизод в комедийной драме «Терапия» (Apple TV)
- Джейсон Сигел — 1,3 миллиона долларов за эпизод в комедийной драме «Терапия» (Apple TV)
- Келли Райлли — 1,2 миллиона долларов за эпизод в сериале «Ранчо Даттонов» (спинофф «Йеллоустоуна»)
- Коул Хаузер — 1,2 миллиона долларов за эпизод в сериале «Ранчо Даттонов» (спинофф «Йеллоустоуна»)
- Элизабет Мосс — 1,1 миллиона долларов за эпизод в триллере «Сияющие девушки» (Apple TV)
- Зендея — 1 миллион долларов за эпизод в подростковой драме «Эйфория» (HBO)
- Селена Гомес — 1 миллион долларов за эпизод в детективной комедии «Убийства в одном здании» (Hulu)
- Стив Мартин — 1 миллион долларов за эпизод в детективной комедии «Убийства в одном здании» (Hulu)
- Мартин Шорт — 1 миллион долларов за эпизод в детективной комедии «Убийства в одном здании» (Hulu)
- Николас Кейдж — 1 миллион долларов за эпизод в супергеройском сериале «Паук-Нуар» (Prime Video)
- Роберт Де Ниро — 1 миллион долларов за эпизод в политическом триллере «Нулевой день» (Netflix)
- Джейк Джилленхол — 1 миллион долларов за эпизод в детективной драме «Презумпция невиновности» (Apple TV)
- Дженнифер Гарнер — 1 миллион долларов за эпизод в драме «Пятизвездочный уикенд» (Peacock)
- Алан Ричсон — 1 миллион долларов за эпизод в боевике «Ричер» (Prime Video)
- Эндрю Гарфилд — 1 миллион долларов за эпизод в сериале «Дикие вещи» (Apple TV)
- Джуд Лоу — 1 миллион долларов за эпизод в сериале «Дикие вещи» (Apple TV)