Самые высокооплачиваемые актеры сериалов: кто зарабатывает 2 млн долларов за эпизод

Кто из телезвезд попал в рейтинг

Автор: Коваленко Наталья

Авторитетное издание Variety опубликовало рейтинг заработков звезд сериалов. В список попал 21 актер, чьи выплаты стартуют от 1 миллиона и достигают 2 миллионов долларов за один эпизод.

Читай также: Ана де Армас впервые вышла на красную дорожку с новым бойфрендом-музыкантом

Список самых высокооплачиваемых актеров сериалов 2026 года:

Дженнифер Энистон — 2 миллиона долларов за эпизод в драме «Утреннее шоу» (Apple TV)

Риз Уизерспун — 2 миллиона долларов за эпизод в драме «Утреннее шоу» (Apple TV)

Эксперты еженедельника отметили, что стриминговые сервисы готовы платить громким именам рекордные суммы, ведь именно они гарантируют мгновенное внимание зрителей. Одновременно самим звездам выгоден формат мини-сезонов на 6–10 серий, который позволяет зарабатывать миллионы за более короткий срок съемок и совмещать несколько проектов одновременно. Также издание уточняет, что для многих знаменитостей в указанные суммы входят не только актерские гонорары, но и выплаты за продюсерские функции.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун Getty Images

Сильвестр Сталлоне — 2 миллиона долларов за эпизод в криминальной драме «Король Талсы» (Paramount+)

Сильвестр Сталлоне Getty Images

Крис Пратт — 2 миллиона долларов за эпизод в боевике «Список смертников» (Prime Video)

Крис Пратт Getty Images