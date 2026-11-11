Леонардо Ди Каприо – 51: ТОП-8 фильмов с его участием

Волк с Уолл-Стрит, Начало, Выживший, Титаник, Джанго освобожденный и еще 4 ленты – в копилке Лео Ди Каприо поместилось немало ярких картин за его 35-летнюю кинокарьеру.

Сегодня, 11 ноября, пересек новый возрастной рубеж голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Уроженцу Лос-Анджелеса исполнился 51 год.

Американец запомнился публике рядом фильмов. Вероятно, чаще всего его связывают с "Титаником". Кто-то (в частности, оскаровский комитет) скажет, что он лучше всего показал себя в лентах "Что гложе Гилберта Грейпа", "Авиатор", "Кровавый алмаз", "Волк с Уолл-стрит" или "Однажды в Голливуде" (за все эти проекты Лео номинировали на Оскар, но получил он золотистую статуэтку за "Легенду Хью Гласса/Выжившего"). Поклонники морских пейзажей и тропического настроения также могут вспомнить "Пляж", в котором Ди Каприо снялся с Тильдой Суинтон. А романтики – "Ромео + Джульетту".

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Лео, в отличие от некоторых коллег (Николас Кейдж, Брюс Уиллис), удается держать марку. Новые ленты с его участием неизменно получают одобрение публики и критиков, значит – высокие рейтинги, а ожидания премьер становятся невыносимыми. Так что будет трудно сжать список лучших картин с любимцем зрителей до 8. Но мы попробуем.

Леонардо Ди Каприо – фильмы

Актерство Лео началось с публичных выступлений и рекламных съемок еще в первые его годы. В 1990-1991-м он появился в ряде сериалов, среди которых – "Родители", "Санта Барбара" и "Розанна". В 1991 году дебютировал и в кино, в комедийном хорроре "Зубастики 3".

Затем актер поработал с Робертом Де Ниро в ленте "Жизнь этого парня". Именно после этого фильма карьера Леонардо пошла вверх, и он начал сниматься в разных лентах, воплощая разнообразных персонажей. Конечно, мировую известность актер приобрел после съемок в "Титанике". Примечательно, что он также пробовался на роль "Человека-паука", однако она досталась лучшему другу звезды Тоби Магуайру.

Сейчас карьера актера в кино продолжается. Свой долгожданный Оскар он смог завоевать только в 2016 году за главную роль в фильме "Выживший", хотя впервые был номинирован в 1994-м.

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В 2019-м фильмография Леонардо Ди Каприо обогатилась картиной Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", где он снялся с Брэдом Питтом и Марго Робби. В 2021-м он заявил о себе в "Не смотрите вверх" Адама Маккея, а в этом году – в триллере-вестерне "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, ставшего шестой совместной работой Лео с режиссером. В 2023-м также вышел фильм с ним "Убийцы цветочной луны".

Леонардо Ди Каприо – дети

Долгожданный Оскар актер получил благодаря любимому делу. Не раз воплощал влюбленного на экране. А что относительно сердечных дел в реальной жизни?

С кем только не крутил голливудец. Его амурные пути пересекались с моделями и актрисами. Что касается первых, это были Хелена Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Эрин Хезертон, Тони Гаррн и Келли Рорбах. В 2011-м он был связан с актрисой Блейк Лайвли, в 2017-м – с моделью и актрисой Камилой Мороне (в октябре 2020-го даже появились слухи, что она ждет первенца от знаменитости, но это была ложная тревога). В 2022 году ему приписывали роман с Джиджи Хадид, а в 2023-м году – с украинкой моделью Марией Береговой.

Леонардо Ди Каприо – инстаграм

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В инстаграме на актера сейчас подписано количество людей, значительно превышающее население Украины – 58,5 миллиона. Вот и использует он ресурс как платформу для продвижения не столько себя, сколько всяческих важных вопросов. На странице кинозвезды развеваются лозунги и ролики на природозащитные, социальные, политические и другие темы. Чтобы найти несколько снимков актера, нужно хорошенько полистать. Только так в нижних слоях инстаграма удастся отрыть несколько изображений самого Лео.

Что ж, вернемся к ремеслу актера. А именно – к ТОП-8 хороших фильмов с Леонардо Ди Каприо.

Волк с Уолл-Стрит/The Wolf of Wall Street (2013)

Картина, в которой рассказана история Джордана Белфорта – знаменитого брокера, достигшего невиданных высот. Он заработал огромное состояние, разбрасывался деньгами, снова их зарабатывал, прожигал жизнь на вечеринках с барышнями, алкоголем и наркотиками. Но однажды за ним стало следить ФБР, поэтому у Джордана начались проблемы.

Начало/Inception (2010)

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Главный герой берет информацию из сновидений. Его талант кажется крутым, но оборачивается несчастьем – утратой близких. Как-то он получает шанс на исправление, вместе с командой залазит в мозг человека, сновидения. Но чем это обернется?

Джанго освобожденный/Django Unchained (2012)

Во времена Дикого Запада наемный убийца-дантист выкупает раба по имени Джанго и делает своим помощником. Они отправляются на новое задание, но у Джанго есть свои цели, которых он должен достичь.

Кровавый алмаз/Blood Diamond (2006)

Главный герой – контрабандист, ищущий в Сьерра-Леоне бриллианты. Ему по барабану, что из-за этих драгоценностей вспыхивает межнациональная рознь. Но однажды на пути мужчины появляется человек, у которого забрали маленького сына и отправили на гражданскую войну. И тогда герой спешит на помощь.

Титаник/Titanic (1997)

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Конечно, без этого фильма, у которого 11 Оскаров, в списке нельзя было обойтись. Эта история, основанная на реальных событиях, рассказывает о Джеке и Розе, которые полюбили друг друга на том же "Титанике", который сменит их счастливые часы на борьбу со смертью.

Не смотрите вверх/Don't Look Up (2021)

И смех и грех: двое астрономов должны предупредить человечество о приближении сокрушительной кометы, которая уничтожит Землю. Для этого им нужно устроить медиатур.

Убийцы цветочной луны/Killers of the Flower Moon (2023)

1920-е. В Оклахоме, индейском поселении Осадж, обнаруживают нефть. После этого происходит ряд убийств местных. За расследование принимаются агенты ФБР под прикрытием.

Легенда Хью Гласса/Выживший/The Revenant (2015)

1820-е, американский охотник и горный проводник выживает после стычки с медведем и предательства своих компаньонов.

Напомним о ТОП-8 лучших короткометражек, в которых засветились кинозвезды. Скорсезе и Ди Каприо представлены в одной из них.