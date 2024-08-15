Как приготовить томатный сок в домашних условиях

Автор: Мельник Анна

Томатный сок на зиму: пошаговый рецепт фото: klopotenko.com

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Ингредиенты:

15 кг томатов

15 ч. л. соли с горкой

Способ приготовления:

Простерилизуйте соответствующее количество банок. Томаты (15 кг) переберите, чтобы отобрать испорченные, и хорошо промойте. Разделите их на столько порций, чтобы сок каждой из них поместился в самую большую кастрюлю, которая у вас есть. Из 1,5 кг томатов получается примерно 1–1,3 литра томатного сока в зависимости от сорта и степени спелости. Нарежьте томаты дольками такого размера, чтобы можно было легко заложить их в отверстие соковыжималки и выдавите из них сок. Сок перелейте в большую кастрюлю, добавьте соответствующее количество соли добавляйте на каждый литр сока где-то 1 ч. л соли с горкой) и доведите до кипения. Варить на среднем огне 7-10 минут, периодически помешивая. Разлейте сок в стерилизованные банки и закройте их стерилизованными крышками. Стерилизовать банки можно на пару или в духовке. А для стерилизации крышек достаточно поместить каждую из них в кипяток на 10-20 секунд. Лучше всего использовать литровые или двухлитровые банки с завинчивающимися крышками. Готовый сок храните в прохладном темном месте до 10 месяцев.

В сезон спелых сочных томатов не забудьте приготовить сок на зиму. Домашний томатный сок получится гораздо вкуснее и полезнее магазинного варианта. Более того, на его приготовление уйдет не так много времени. Делимся с вами рецептом от знаменитого украинского кулинара Евгения Клопотенко.

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