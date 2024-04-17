Как приготовить буррито с курицей: пошаговый рецепт

Для любителей мексиканской кухни

Автор: Мельник Анна

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Ингредиенты:

1 ст. л. растительного масла

1 красный или белый лук, нарезанные

400 г овощной смеси на ваш выбор (мы использовали морковь, красный перец и кукурузу)

200 г оставшейся жареной курицы, нарезанной небольшими кусочками

2 250-граммовые упаковки готового риса с лаймом и кориандром

400 г красной фасоли в соусе чили

6 больших тортилий

1 авокадо, нарезанный

100 г тертого чеддера

1 яйцо, взбить

сметана, для подачи (по желанию)

Способ приготовления:

Разогрейте масло в большой сковороде. Добавьте лук и готовьте 5 минут до мягкости, затем добавьте выбранные вами овощи и продолжайте готовить еще 5-10 минут или до мягкости. Добавьте оставшееся мясо, рис и фасоль, а также соус из банки. Перемешайте все вместе и готовьте еще 5 минут до готовности. Нагрейте еще одну сковороду или гриль до горячего состояния и разогрейте духовку до 140C/120C. Теперь соберите бурритос. Разогрейте на раскаленной сковороде в течение 10 секунд тортилью (сковороду не снимайте, она еще пригодится). Выложите примерно шестую часть рисовой смеси на центр тортильи. Сверху положите немного авокадо и сыра, а по краю смажьте взбитым яйцом. Загните концы поверх начинки, а затем сложите по бокам, как конверт. Приплюсните немного, чтобы получилась посылка, и положите на горячую сковороду изнаночной стороной вниз. Готовьте 2 минуты, пока нижняя сторона не закроется и не станет золотисто-коричневой, переверните и готовьте еще несколько минут. Подержите буррито теплыми в духовке, пока продолжаете собирать и готовить остальные буррито. Подавайте со сметаной, если хотите. Приятного аппетита!

Буррито — традиционное мексиканское блюдо, для которого понадобятся тортильи. Это тонкие лепешки из кукурузной или пшеничной муки. Их можно купить во многих магазинах, заменить тонким лавашом или приготовить самостоятельно. Для этого рецепта используйте остатки курицы с рисом и фасолью в мексиканском стиле. К слову, курицу можно заменить ветчиной, говядиной или свининой, если хотите.

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