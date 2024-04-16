По рецепту Евгения Клопотенко

Автор: Мельник Анна

Рецепт дня: карпаччо из свеклы с соусом винегрет фото: klopotenko.com

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Карпаччо из свеклы с овощами: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко

Карпаччо — это традиционное итальянское блюдо, которое готовят из сырой говядины. Однако с недавних пор так называют любую закуску из сырых ингредиентов, нарезанную тонкими слайсами. Это могут быть овощи, рыба или фрукты. Например, Евгений Клопотенко предлагает рецепт карпаччо из свеклы и соусом винегрет. Звучит необычно, не так ли? Более того, это ещё очень полезно и вкусно.

Ингредиенты для карпаччо:

2 свеклы

2 картофелины

2 моркови

1 лук

1 соленый огурец

1 ст. л. подсолнечного масла

Для соуса винегрет:

2 ст. л. сока лимона (сок половины лимона)

2-3 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. горчицы

1/3 ч. л. перца чили в хлопьях (опционально и по желанию)

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Возьмите 2 свеклы, 2 картофелины и 2 моркови, хорошо вымойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Сбрызните подготовленные овощи 1 ст. л. подсолнечного масла и слегка посолите. Оберните все герметично в фольгу и запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 1 часа. Морковь и картофель можете извлечь из духовки через 40-45 минут, они уже успеют приготовиться. Дайте овощам остыть и аккуратно очистите от кожуры. Морковь, картофель и один соленый огурец нарежьте одинаковым кубиком со стороной 1 см. Луковицу нарежьте такими же кубиками. Соедините овощи в одной емкости. Очень тонко нарежьте свеклу кружочками. Выстелите тонкими слайсами дно тарелки свеклой. Выкладывайте слайсы немного внахлест. Приготовьте соус винегрет. Для этого смешайте в одной мисочке сок половины лимона, 2-3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. горчицы, по вкусу перец и соль и по желанию 1/3 ч. л. перца чили в хлопьях. Перемешайте все венчиком до образования эмульсии. Заправьте овощи в мисочке, нарезанные кубиком, половиной соуса. Аккуратно на свеклу небольшой горкой выложите овощи с соусом. Сбрызните салат остатками соуса и приправьте свежемолотым перцем.

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