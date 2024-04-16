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Рецепт дня: карпаччо из свеклы с соусом винегрет

По рецепту Евгения Клопотенко

Автор: Мельник Анна
Рецепт дня: карпаччо из свеклы с соусом винегрет
Рецепт дня: карпаччо из свеклы с соусом винегрет фото: klopotenko.com

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Карпаччо — это традиционное итальянское блюдо, которое готовят из сырой говядины. Однако с недавних пор так называют любую закуску из сырых ингредиентов, нарезанную тонкими слайсами. Это могут быть овощи, рыба или фрукты. Например, Евгений Клопотенко предлагает рецепт карпаччо из свеклы и соусом винегрет. Звучит необычно, не так ли? Более того, это ещё очень полезно и вкусно.

Карпаччо из свеклы с овощами: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко

Ингредиенты для карпаччо:

  • 2 свеклы 
  • 2 картофелины 
  • 2 моркови 
  • 1 лук 
  • 1 соленый огурец 
  • 1 ст. л. подсолнечного масла

Для соуса винегрет:

  • 2 ст. л. сока лимона (сок половины лимона) 
  • 2-3 ст. л. оливкового масла 
  • 1 ч. л. горчицы 
  • 1/3 ч. л. перца чили в хлопьях (опционально и по желанию) 
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Возьмите 2 свеклы, 2 картофелины и 2 моркови, хорошо вымойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Сбрызните подготовленные овощи 1 ст. л. подсолнечного масла и слегка посолите. Оберните все герметично в фольгу и запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 1 часа. Морковь и картофель можете извлечь из духовки через 40-45 минут, они уже успеют приготовиться.  
  2. Дайте овощам остыть и аккуратно очистите от кожуры. Морковь, картофель и один соленый огурец нарежьте одинаковым кубиком со стороной 1 см. Луковицу нарежьте такими же кубиками. Соедините овощи в одной емкости. 
  3. Очень тонко нарежьте свеклу кружочками.
  4. Выстелите тонкими слайсами дно тарелки свеклой. Выкладывайте слайсы немного внахлест. 
  5. Приготовьте соус винегрет. Для этого смешайте в одной мисочке сок половины лимона, 2-3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. горчицы, по вкусу перец и соль и по желанию 1/3 ч. л. перца чили в хлопьях. Перемешайте все венчиком до образования эмульсии. 
  6. Заправьте овощи в мисочке, нарезанные кубиком, половиной соуса. 
  7. Аккуратно на свеклу небольшой горкой выложите овощи с соусом. Сбрызните салат остатками соуса и приправьте свежемолотым перцем.

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Теги:
Евгений Клопотенко, рецепты

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