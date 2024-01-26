Вкусные салаты с гранатом: ТОП-3 рецепта для всей семьи
Подборка гранатовых салатов
Вкусные салаты с гранатом: ТОП-3 рецепта для всей семьи
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Читай также: Гранат: польза и вред, сколько можно употреблять в деньСалат с гранатом станет прекрасным украшением как праздничного стола, так и повседневного. К тому же пользу граната сложно недооценить. Он богат минералами, витаминами и клетчаткой. Также гранат уменьшает уровень хронических воспалений в организме, что способствуют развитию некоторых болезней. Собрали для вас несколько вкусных рецептов для всей семьи.
Салат с гранатом, кускусом и грейпфрутом по рецепту Евгения Клопотенко
Салат с гранатом, кускусом и грейпфрутом по рецепту Евгения Клопотенко фото: klopotenko.com
Ингредиенты:
- 100 г кускуса
- 100 мл горячей воды
- 1 грейпфрут
- 1 гранат
- 1 белая луковица
- пучок петрушки
- 3 ст. л. оливкового масла
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Приготовьте 100 г кускуса, залив его горячей водой в пропорции 1:1
- Почистите грейпфрут и нарежьте филе: острым ножом вырежьте сочную мякоть из долек фрукта.
- Очистите гранат и разделите его на отдельные косточки.
- Очистите и мелко нарежьте 1 белую луковицу. Мелко измельчите пучок петрушки.
- В салатнице смешайте кускус, мелко нарезанный лук, порезанные небольшими кусочками филе грейпфрута, петрушку, косточки граната. Заправьте салат 3-мя ст. л. оливкового масла и посолите себе по вкусу.
Салат с гранатом, курицей и капустой
Салат с гранатом, курицей и капустой
Ингредиенты:
- 1 гранат
- 1 небольшая копчёная куриная грудка
- 1 луковица
- 500 г капусты
- 1 ст. л. соевого соуса
- 2–3 ст. л. майонеза
- соль — по вкусу
- кунжут — по вкусу
Способ приготовления:
- Копченую курицу нарежьте небольшими кусочками, капусту нашинкуйте, а зерна граната очистите.
- Лук измельчите и замаринуйте в соевом соусе на 7-10 минут.
- Поместите ингредиенты в салатницу, посолите и добавьте майонез.
- Также можно посыпать кунжутом по желанию.
Гранатовый салат с фетой и свеклой
Гранатовый салат с фетой и свеклой
Ингредиенты:
- 2 ч. л. рапсового масла
- 1 ст. л. гранатовой патоки
- щепотка молотой корицы
- 1 ч. л. семян кумина, поджаренных
- выжать лимонный сок
- горсть петрушки, мелко нарезанной
- горсть листьев мяты, порванных
- 2 вареные свеклы, нарезанные тонкими дольками
- 30 г феты, раскрошить
- горсть листьев рукколы
- ½ салата-латука, порванный на кусочки
- 20 г гранатовых зерен
Способ приготовления:
- Взбейте в миске масло, гранатовую патоку, корицу, зерна кумина и лимонный сок. Добавьте 1 ст. л. воды для разрыхления и приправьте.
- Добавьте зелень, свеклу, фету, рукколу, салат-латук и полейте заправкой. Посыпьте гранатовыми зернами и подавайте.
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