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Вкусные салаты с гранатом: ТОП-3 рецепта для всей семьи

Подборка гранатовых салатов

Автор: Мельник Анна
Вкусные салаты с гранатом: ТОП-3 рецепта для всей семьи
Вкусные салаты с гранатом: ТОП-3 рецепта для всей семьи
freepik.com

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Салат с гранатом станет прекрасным украшением как праздничного стола, так и повседневного. К тому же пользу граната сложно недооценить. Он богат минералами, витаминами и клетчаткой. Также гранат уменьшает уровень хронических воспалений в организме, что способствуют развитию некоторых болезней. Собрали для вас несколько вкусных рецептов для всей семьи.

Салат с гранатом, кускусом и грейпфрутом по рецепту Евгения Клопотенко

Салат с гранатом, кускусом и грейпфрутом по рецепту Евгения Клопотенко фото: klopotenko.com
Салат с гранатом, кускусом и грейпфрутом по рецепту Евгения Клопотенко фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

  • 100 г кускуса
  • 100 мл горячей воды
  • 1 грейпфрут
  • 1 гранат
  • 1 белая луковица
  • пучок петрушки
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Приготовьте 100 г кускуса, залив его горячей водой в пропорции 1:1
  2. Почистите грейпфрут и нарежьте филе: острым ножом вырежьте сочную мякоть из долек фрукта.
  3. Очистите гранат и разделите его на отдельные косточки.
  4. Очистите и мелко нарежьте 1 белую луковицу. Мелко измельчите пучок петрушки.
  5. В салатнице смешайте кускус, мелко нарезанный лук, порезанные небольшими кусочками филе грейпфрута, петрушку, косточки граната. Заправьте салат 3-мя ст. л. оливкового масла и посолите себе по вкусу.

Салат с гранатом, курицей и капустой

Салат с гранатом, курицей и капустой
Салат с гранатом, курицей и капустой
freepik.com

Ингредиенты:

  • 1 гранат
  • 1 небольшая копчёная куриная грудка
  • 1 луковица
  • 500 г капусты
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 2–3 ст. л. майонеза
  • соль — по вкусу
  • кунжут — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Копченую курицу нарежьте небольшими кусочками, капусту нашинкуйте, а зерна граната очистите.
  2. Лук измельчите и замаринуйте в соевом соусе на 7-10 минут.
  3. Поместите ингредиенты в салатницу, посолите и добавьте майонез. 
  4. Также можно посыпать кунжутом по желанию.

Гранатовый салат с фетой и свеклой

Гранатовый салат с фетой и свеклой
Гранатовый салат с фетой и свеклой
freepik.com

Ингредиенты:

  • 2 ч. л. рапсового масла
  • 1 ст. л. гранатовой патоки
  • щепотка молотой корицы
  • 1 ч. л. семян кумина, поджаренных
  • выжать лимонный сок
  • горсть петрушки, мелко нарезанной
  • горсть листьев мяты, порванных
  • 2 вареные свеклы, нарезанные тонкими дольками
  • 30 г феты, раскрошить
  • горсть листьев рукколы
  • ½ салата-латука, порванный на кусочки
  • 20 г гранатовых зерен

Способ приготовления:

  1. Взбейте в миске масло, гранатовую патоку, корицу, зерна кумина и лимонный сок. Добавьте 1 ст. л. воды для разрыхления и приправьте.
  2. Добавьте зелень, свеклу, фету, рукколу, салат-латук и полейте заправкой. Посыпьте гранатовыми зернами и подавайте.

Ранее мы писали, как приготовить вкусные тако в домашних условиях: ТОП-3 рецепта.

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Теги:
рецепты

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