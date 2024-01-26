Вкусные салаты с гранатом: ТОП-3 рецепта для всей семьи

Подборка гранатовых салатов

Автор: Мельник Анна

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Салат с гранатом, кускусом и грейпфрутом по рецепту Евгения Клопотенко

Салат с гранатом станет прекрасным украшением как праздничного стола, так и повседневного. К тому же пользу граната сложно недооценить. Он богат минералами, витаминами и клетчаткой. Также гранат уменьшает уровень хронических воспалений в организме, что способствуют развитию некоторых болезней. Собрали для вас несколько вкусных рецептов для всей семьи.

Салат с гранатом, кускусом и грейпфрутом по рецепту Евгения Клопотенко фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

100 г кускуса

100 мл горячей воды

1 грейпфрут

1 гранат

1 белая луковица

пучок петрушки

3 ст. л. оливкового масла

соль по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте 100 г кускуса, залив его горячей водой в пропорции 1:1 Почистите грейпфрут и нарежьте филе: острым ножом вырежьте сочную мякоть из долек фрукта. Очистите гранат и разделите его на отдельные косточки. Очистите и мелко нарежьте 1 белую луковицу. Мелко измельчите пучок петрушки. В салатнице смешайте кускус, мелко нарезанный лук, порезанные небольшими кусочками филе грейпфрута, петрушку, косточки граната. Заправьте салат 3-мя ст. л. оливкового масла и посолите себе по вкусу.

Салат с гранатом, курицей и капустой

Салат с гранатом, курицей и капустой freepik.com

Ингредиенты:

1 гранат

1 небольшая копчёная куриная грудка

1 луковица

500 г капусты

1 ст. л. соевого соуса

2–3 ст. л. майонеза

соль — по вкусу

кунжут — по вкусу

Способ приготовления:

Копченую курицу нарежьте небольшими кусочками, капусту нашинкуйте, а зерна граната очистите. Лук измельчите и замаринуйте в соевом соусе на 7-10 минут. Поместите ингредиенты в салатницу, посолите и добавьте майонез. Также можно посыпать кунжутом по желанию.

Гранатовый салат с фетой и свеклой

Гранатовый салат с фетой и свеклой freepik.com

Ингредиенты:

2 ч. л. рапсового масла

1 ст. л. гранатовой патоки

щепотка молотой корицы

1 ч. л. семян кумина, поджаренных

выжать лимонный сок

горсть петрушки, мелко нарезанной

горсть листьев мяты, порванных

2 вареные свеклы, нарезанные тонкими дольками

30 г феты, раскрошить

горсть листьев рукколы

½ салата-латука, порванный на кусочки

20 г гранатовых зерен

Способ приготовления:

Взбейте в миске масло, гранатовую патоку, корицу, зерна кумина и лимонный сок. Добавьте 1 ст. л. воды для разрыхления и приправьте. Добавьте зелень, свеклу, фету, рукколу, салат-латук и полейте заправкой. Посыпьте гранатовыми зернами и подавайте.

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