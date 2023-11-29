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Как и из чего можно приготовить домашний паштет: ТОП-3 рецепта

Любите паштеты? Готовьте их сами!

Автор: Мельник Анна
Как и из чего можно приготовить домашний паштет: ТОП-3 рецепта
Как и из чего можно приготовить домашний паштет: ТОП-3 рецепта
freepik.com

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Паштет — самая простая и вкусная закуска из куриной печени. Сначала так называли пирог из слоеного теста с начинкой из фарша. Однако со временем паштетом стали называть просто саму начинку. К слову, сейчас эту восхитительную закуску готовят из самых разнообразных ингредиентов. Собрали для вас несколько простых рецептов домашнего паштета на любой вкус — магазинные варианты точно с ним не сравнятся!

Секреты приготовления идеального паштета

  • Если печень опустить на несколько минут в кипяченную воду, вы можете легко ее разделать, освободив от пленки и сделав ее более мягкой и нежной. Перед приготовлением вымочите печень в молоке около часа, чтобы получить настоящий сливочный вкус.
  • Солить паштет лучше всего перед измельчением, чтобы получить однородный вкус.
  • Обязательно хорошо измельчайте паштет, чтобы он был однородным и имел консистенцию пасты.
  • Для рыбных паштетов лучше всего использовать только филе рыбы без кожи и косточек, чтобы не испортить цвет блюда.
  • В качестве добавок используйте зелень, специи, лук, морковь, сметану, бульон, сливки и вареные яйца. Тогда блюдо приобретет более яркий вкус.
  • Хранить печеночные, овощные, мясные паштеты рекомендуется не больше 3-х суток в холодильнике, а рыбные – не больше 2-х суток.

Паштет из куриной печени на пару по рецепту Евгения Клопотенко

Паштет из куриной печени на пару по рецепту Евгения Клопотенко фото: klopotenko.com
Паштет из куриной печени на пару по рецепту Евгения Клопотенко фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

  • 600 г куриной печени
  • 1 лук большой
  • 200 г сливочного масла
  • хлеб для подачи
  • по вкусу соль

Способ приготовления:

  1. Куриную печень (600 г) очистите от пленок и жира и готовьте на пару в течение 15 минут. При желании можете просто отварить ее в течение такого же времени, но выложить печень нужно обязательно в кипящую воду.
  2. Небольшую луковицу нарежьте сначала полукольцами, а затем разрежьте на четвертинки.
  3. Растопите на сковороде 30 г сливочного масла и томите лук на маленьком огне до мягкости. Главное - не передержать лук, он не должен зажариться.
  4. В чашу блендера выложите готовую печень, лук и 120 г сливочного масла, добавьте соль по вкусу. Перебейте все до однородности.
  5. Выложите паштет в керамические или любые другие формочки, разровняйте поверхность ложкой.
  6. Растопите 50 г сливочного масла, им мы будем консервировать пате. Так мы увеличим срок хранения и предотвратим засыхание.
  7. Полейте растопленным маслом пате в формочках. Накройте крышечками и поставьте в морозилку на 4 часа.
  8. Для подачи обжарьте любой хлеб на сковороде без масла. 

Паштет из селёдки с маслом и луком

Паштет из селёдки с маслом и луком
Паштет из селёдки с маслом и луком
depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Крупная слабосолёная сельдь - 1 шт.
  • Яйца - 3–4 шт.
  • Репчатый лук - 1 шт.
  • Сливочное масло - 100 г

Способ приготовления:

  1. Яйца отварите вкрутую за 10 минут. Остудите.
  2. Рыбное филе отделите от костей. Нарежьте селёдку, лук и яйца кусочками.
  3. Для паштета лучше взять лук с мягким вкусом.
  4. Сложите в чашу блендера рыбу, яйца, лук и размягчённое масло. Взбейте до однородной массы.

Грибной паштет с сыром и хреном

Грибной паштет с сыром и хреном
Грибной паштет с сыром и хреном
depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Шампиньоны - 250 г
  • Хрен белый, маринованный - 30 г
  • Сыр мягкий - 60 г
  • Зелень - 20 г
  • Оливковое масло - 30 мл
  • Зубчик чеснока - 1 шт.
  • Соль - по вкусу

Способ приготовления:

  1. Грибы и зелень измельчите, чеснок пропустите через пресс.
  2. Если вы хотите получить более нежный вкус, можете уменьшить количество хрена или не добавлять его вообще. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте грибы с чесноком 5 минут. Охладите.
  3. Смешайте грибы с сыром, зеленью и хреном. Посолите, измельчите блендером.
  4. Охладите пару часов в холодильнике и подавайте к столу.
  5. Приятного аппетита!

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Теги:
рецепты

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