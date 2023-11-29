Любите паштеты? Готовьте их сами!

Автор: Мельник Анна

Как и из чего можно приготовить домашний паштет: ТОП-3 рецепта

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Секреты приготовления идеального паштета

Если печень опустить на несколько минут в кипяченную воду, вы можете легко ее разделать, освободив от пленки и сделав ее более мягкой и нежной. Перед приготовлением вымочите печень в молоке около часа, чтобы получить настоящий сливочный вкус.

Солить паштет лучше всего перед измельчением, чтобы получить однородный вкус.

Обязательно хорошо измельчайте паштет, чтобы он был однородным и имел консистенцию пасты.

Для рыбных паштетов лучше всего использовать только филе рыбы без кожи и косточек, чтобы не испортить цвет блюда.

В качестве добавок используйте зелень, специи, лук, морковь, сметану, бульон, сливки и вареные яйца. Тогда блюдо приобретет более яркий вкус.

Хранить печеночные, овощные, мясные паштеты рекомендуется не больше 3-х суток в холодильнике, а рыбные – не больше 2-х суток.

Паштет из куриной печени на пару по рецепту Евгения Клопотенко

Паштет — самая простая и вкусная закуска из куриной печени. Сначала так называли пирог из слоеного теста с начинкой из фарша. Однако со временем паштетом стали называть просто саму начинку. К слову, сейчас эту восхитительную закуску готовят из самых разнообразных ингредиентов. Собрали для вас несколько простых рецептов домашнего паштета на любой вкус — магазинные варианты точно с ним не сравнятся!

Паштет из куриной печени на пару по рецепту Евгения Клопотенко фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

600 г куриной печени

1 лук большой

200 г сливочного масла

хлеб для подачи

по вкусу соль

Способ приготовления:

Куриную печень (600 г) очистите от пленок и жира и готовьте на пару в течение 15 минут. При желании можете просто отварить ее в течение такого же времени, но выложить печень нужно обязательно в кипящую воду. Небольшую луковицу нарежьте сначала полукольцами, а затем разрежьте на четвертинки. Растопите на сковороде 30 г сливочного масла и томите лук на маленьком огне до мягкости. Главное - не передержать лук, он не должен зажариться. В чашу блендера выложите готовую печень, лук и 120 г сливочного масла, добавьте соль по вкусу. Перебейте все до однородности. Выложите паштет в керамические или любые другие формочки, разровняйте поверхность ложкой. Растопите 50 г сливочного масла, им мы будем консервировать пате. Так мы увеличим срок хранения и предотвратим засыхание. Полейте растопленным маслом пате в формочках. Накройте крышечками и поставьте в морозилку на 4 часа. Для подачи обжарьте любой хлеб на сковороде без масла.

Паштет из селёдки с маслом и луком

Паштет из селёдки с маслом и луком depositphotos.com

Ингредиенты:

Крупная слабосолёная сельдь - 1 шт.

Яйца - 3–4 шт.

Репчатый лук - 1 шт.

Сливочное масло - 100 г

Способ приготовления:

Яйца отварите вкрутую за 10 минут. Остудите. Рыбное филе отделите от костей. Нарежьте селёдку, лук и яйца кусочками. Для паштета лучше взять лук с мягким вкусом. Сложите в чашу блендера рыбу, яйца, лук и размягчённое масло. Взбейте до однородной массы.

Грибной паштет с сыром и хреном

Грибной паштет с сыром и хреном depositphotos.com

Ингредиенты:

Шампиньоны - 250 г

Хрен белый, маринованный - 30 г

Сыр мягкий - 60 г

Зелень - 20 г

Оливковое масло - 30 мл

Зубчик чеснока - 1 шт.

Соль - по вкусу

Способ приготовления:

Грибы и зелень измельчите, чеснок пропустите через пресс. Если вы хотите получить более нежный вкус, можете уменьшить количество хрена или не добавлять его вообще. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте грибы с чесноком 5 минут. Охладите. Смешайте грибы с сыром, зеленью и хреном. Посолите, измельчите блендером. Охладите пару часов в холодильнике и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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