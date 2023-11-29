Как и из чего можно приготовить домашний паштет: ТОП-3 рецепта
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Как и из чего можно приготовить домашний паштет: ТОП-3 рецепта
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Читай также: Самый быстрый рецепт квашеной капусты в домашних условияхПаштет — самая простая и вкусная закуска из куриной печени. Сначала так называли пирог из слоеного теста с начинкой из фарша. Однако со временем паштетом стали называть просто саму начинку. К слову, сейчас эту восхитительную закуску готовят из самых разнообразных ингредиентов. Собрали для вас несколько простых рецептов домашнего паштета на любой вкус — магазинные варианты точно с ним не сравнятся!
Секреты приготовления идеального паштета
- Если печень опустить на несколько минут в кипяченную воду, вы можете легко ее разделать, освободив от пленки и сделав ее более мягкой и нежной. Перед приготовлением вымочите печень в молоке около часа, чтобы получить настоящий сливочный вкус.
- Солить паштет лучше всего перед измельчением, чтобы получить однородный вкус.
- Обязательно хорошо измельчайте паштет, чтобы он был однородным и имел консистенцию пасты.
- Для рыбных паштетов лучше всего использовать только филе рыбы без кожи и косточек, чтобы не испортить цвет блюда.
- В качестве добавок используйте зелень, специи, лук, морковь, сметану, бульон, сливки и вареные яйца. Тогда блюдо приобретет более яркий вкус.
- Хранить печеночные, овощные, мясные паштеты рекомендуется не больше 3-х суток в холодильнике, а рыбные – не больше 2-х суток.
Паштет из куриной печени на пару по рецепту Евгения Клопотенко
Паштет из куриной печени на пару по рецепту Евгения Клопотенко фото: klopotenko.com
Ингредиенты:
- 600 г куриной печени
- 1 лук большой
- 200 г сливочного масла
- хлеб для подачи
- по вкусу соль
Способ приготовления:
- Куриную печень (600 г) очистите от пленок и жира и готовьте на пару в течение 15 минут. При желании можете просто отварить ее в течение такого же времени, но выложить печень нужно обязательно в кипящую воду.
- Небольшую луковицу нарежьте сначала полукольцами, а затем разрежьте на четвертинки.
- Растопите на сковороде 30 г сливочного масла и томите лук на маленьком огне до мягкости. Главное - не передержать лук, он не должен зажариться.
- В чашу блендера выложите готовую печень, лук и 120 г сливочного масла, добавьте соль по вкусу. Перебейте все до однородности.
- Выложите паштет в керамические или любые другие формочки, разровняйте поверхность ложкой.
- Растопите 50 г сливочного масла, им мы будем консервировать пате. Так мы увеличим срок хранения и предотвратим засыхание.
- Полейте растопленным маслом пате в формочках. Накройте крышечками и поставьте в морозилку на 4 часа.
- Для подачи обжарьте любой хлеб на сковороде без масла.
Паштет из селёдки с маслом и луком
Паштет из селёдки с маслом и луком
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Ингредиенты:
- Крупная слабосолёная сельдь - 1 шт.
- Яйца - 3–4 шт.
- Репчатый лук - 1 шт.
- Сливочное масло - 100 г
Способ приготовления:
- Яйца отварите вкрутую за 10 минут. Остудите.
- Рыбное филе отделите от костей. Нарежьте селёдку, лук и яйца кусочками.
- Для паштета лучше взять лук с мягким вкусом.
- Сложите в чашу блендера рыбу, яйца, лук и размягчённое масло. Взбейте до однородной массы.
Грибной паштет с сыром и хреном
Грибной паштет с сыром и хреном
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Ингредиенты:
- Шампиньоны - 250 г
- Хрен белый, маринованный - 30 г
- Сыр мягкий - 60 г
- Зелень - 20 г
- Оливковое масло - 30 мл
- Зубчик чеснока - 1 шт.
- Соль - по вкусу
Способ приготовления:
- Грибы и зелень измельчите, чеснок пропустите через пресс.
- Если вы хотите получить более нежный вкус, можете уменьшить количество хрена или не добавлять его вообще. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте грибы с чесноком 5 минут. Охладите.
- Смешайте грибы с сыром, зеленью и хреном. Посолите, измельчите блендером.
- Охладите пару часов в холодильнике и подавайте к столу.
- Приятного аппетита!
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