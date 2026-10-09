Как приготовить курицу в азиатском стиле

Автор: Мельник Анна

Куриное филе с соусом терияки на сковороде: пошаговый рецепт

Ароматная, нежная и слегка карамельная курица терияки — идеальное блюдо для ужина в азиатском стиле. Готовится просто, а результат вас точно поразит! Делимся пошаговым рецептом приготовления.

Ингредиенты:

Куриное филе — 450 г

Соус терияки — 150 мл

Чеснок — 2–3 зубчика

Кунжут — по вкусу

Имбирь — небольшой кусочек (2 ч. л. натёртого)

Растительное масло — 1–2 ст. л.

Приготовление: