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Куриное филе с соусом терияки на сковороде: пошаговый рецепт

Как приготовить курицу в азиатском стиле

Автор: Мельник Анна
Куриное филе с соусом терияки на сковороде: пошаговый рецепт
Куриное филе с соусом терияки на сковороде: пошаговый рецепт
Shutterstock

Ароматная, нежная и слегка карамельная курица терияки — идеальное блюдо для ужина в азиатском стиле. Готовится просто, а результат вас точно поразит! Делимся пошаговым рецептом приготовления.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 450 г
  • Соус терияки — 150 мл
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Кунжут — по вкусу
  • Имбирь — небольшой кусочек (2 ч. л. натёртого)
  • Растительное масло — 1–2 ст. л.

Приготовление:

  1. Нарежьте курицу, замаринуйте в 100 мл соуса и уберите в холодильник на 3–4 часа.
  2. В сковороде разогрейте масло, быстро обжарьте чеснок и имбирь.
  3. Добавьте курицу, готовьте 4–5 минут до румяности.
  4. Влейте оставшийся соус, держите на огне ещё 2 минуты.
  5. Перед подачей посыпьте кунжутом.
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Теги:
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