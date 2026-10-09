Куриное филе с соусом терияки на сковороде: пошаговый рецепт
Как приготовить курицу в азиатском стиле
Куриное филе с соусом терияки на сковороде: пошаговый рецепт
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Ароматная, нежная и слегка карамельная курица терияки — идеальное блюдо для ужина в азиатском стиле. Готовится просто, а результат вас точно поразит! Делимся пошаговым рецептом приготовления.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 450 г
- Соус терияки — 150 мл
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Кунжут — по вкусу
- Имбирь — небольшой кусочек (2 ч. л. натёртого)
- Растительное масло — 1–2 ст. л.
Приготовление:
- Нарежьте курицу, замаринуйте в 100 мл соуса и уберите в холодильник на 3–4 часа.
- В сковороде разогрейте масло, быстро обжарьте чеснок и имбирь.
- Добавьте курицу, готовьте 4–5 минут до румяности.
- Влейте оставшийся соус, держите на огне ещё 2 минуты.
- Перед подачей посыпьте кунжутом.