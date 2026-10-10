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Рецепт выходного дня: осенний салат с тыквой, фетой и орехами

Как приготовить салат с тыквой и фетой

Автор: Мельник Анна
Рецепт выходного дня: осенний салат с тыквой, фетой и орехами
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Теплый салат с запеченной тыквой, нежной фетой и кедровыми орешками — настоящее украшение осеннего стола. Карамелизованная тыква в сочетании со свежим шпинатом и кисло-сладкой бальзамической заправкой создает гармоничный и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

  • Очищенная тыква — 600 г
  • Свежий шпинат — 150 г
  • Сыр фета — 60–100 г
  • Кедровые орехи — 35 г
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Бальзамический уксус — 2 ст. л.
  • Натуральный мед — 1 ст. л.
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 220 °C. Нарежьте тыкву кубиками размером 2–3 см. Перемешайте с 1,5 ст. л. оливкового масла, солью и перцем. Выложите на противень и запекайте 20 минут, затем переверните кусочки и готовьте еще 7–10 минут до мягкости. Остудите до теплого состояния.
  2. В небольшой емкости взбейте венчиком оставшееся оливковое масло, бальзамический уксус, мед, щепотку соли и перец до состояния однородной эмульсии.
  3. Подсушите кедровые орехи на сухой сковороде на среднем огне до легкого золотистого цвета и приятного аромата.
  4. Сбрызните шпинат частью медово-бальзамического соуса. Добавьте теплые кусочки тыквы, половину феты и часть орехов, аккуратно перемешайте. Сверху выложите оставшийся сыр, посыпьте орехами и поливайте остатками заправки.
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Теги:
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