Рецепт выходного дня: осенний салат с тыквой, фетой и орехами
Как приготовить салат с тыквой и фетой
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Теплый салат с запеченной тыквой, нежной фетой и кедровыми орешками — настоящее украшение осеннего стола. Карамелизованная тыква в сочетании со свежим шпинатом и кисло-сладкой бальзамической заправкой создает гармоничный и насыщенный вкус.
Ингредиенты:
- Очищенная тыква — 600 г
- Свежий шпинат — 150 г
- Сыр фета — 60–100 г
- Кедровые орехи — 35 г
- Оливковое масло — 4 ст. л.
- Бальзамический уксус — 2 ст. л.
- Натуральный мед — 1 ст. л.
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Разогрейте духовку до 220 °C. Нарежьте тыкву кубиками размером 2–3 см. Перемешайте с 1,5 ст. л. оливкового масла, солью и перцем. Выложите на противень и запекайте 20 минут, затем переверните кусочки и готовьте еще 7–10 минут до мягкости. Остудите до теплого состояния.
- В небольшой емкости взбейте венчиком оставшееся оливковое масло, бальзамический уксус, мед, щепотку соли и перец до состояния однородной эмульсии.
- Подсушите кедровые орехи на сухой сковороде на среднем огне до легкого золотистого цвета и приятного аромата.
- Сбрызните шпинат частью медово-бальзамического соуса. Добавьте теплые кусочки тыквы, половину феты и часть орехов, аккуратно перемешайте. Сверху выложите оставшийся сыр, посыпьте орехами и поливайте остатками заправки.