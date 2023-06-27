Блюда с молодым горошком: ТОП-3 оригинальных рецепта

Успейте насладиться вкусом молодого зеленого горошка!

Автор: Мельник Анна

Читай также: Блюдо дня: запеченный молодой картофель по рецепту Евгения Клопотенко

Жареный стручковый горошек с беконом

Зеленый горошек имеет свежий, сладкий вкус, поэтому станет уместным компонентом для мясных и рыбных блюд, салатов и намазок на багет. Его можно добавлять как в свежем виде, так и термически обработанным. Предлагаем несколько рецептов блюд с зеленым горошком, которые пригодятся, когда нужно приготовить быстро, оригинально и вкусно.

Жареный стручковый горошек с беконом pinterest

Ингредиенты:

Стручковый горошек — 300 г

Копчёный бекон — 8–10 ломтиков

Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

Ломтики бекона разрежьте на несколько частей. Разогрейте сковороду на среднем огне. Обжарьте бекон, чтобы он слегка зарумянился. Добавьте стручки горошка и готовьте всё вместе ещё 3–4 минуты. Слегка посолите и поперчите. Приятного аппетита!

Курица по-индийски с йогуртом и зеленым горошком по рецепту Евгения Клопотенко

Курица по-индийски с йогуртом и зеленым горошком по рецепту Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

2 куриных филе

300 г зеленого горошка

200 мл натурального йогурта

200 мл томатного сока

25 г сливочного масла

специи к курице, паприка — по вкусу

1 лимон (1 ст. л. сока + цедра)

соль - по вкусу

Видео-рецепт:

Паста с ветчиной и зеленым горошком

Паста с ветчиной и зеленым горошком pinterest

Ингредиенты:

400 г макарон

1 стакан свежего горошка

150 г ветчины

50 г твердого сыра

стакан жирных сливок

пучок листьев мяты

соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

Горох высыпьте в кастрюлю, залейте водой и доведите ее до кипения. Добавьте к гороху макароны и варите до полуготовности. Сливки налейте в сковороду и вскипятите. Выложите к ним макароны с горошком, приправьте солью и перцем. Поварите несколько минут, затем добавьте ветчину и мяту. Поварите еще 3-4 минуты, постоянно помешивая. Выложите пасту на тарелку, сверху посыпьте тертым сыром. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, как приготовить песто из чесночных стрелок: пошаговый рецепт.