Блюда с молодым горошком: ТОП-3 оригинальных рецепта
Успейте насладиться вкусом молодого зеленого горошка!
Блюда с молодым горошком: ТОП-3 оригинальных рецепта
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Читай также: Блюдо дня: запеченный молодой картофель по рецепту Евгения КлопотенкоЗеленый горошек имеет свежий, сладкий вкус, поэтому станет уместным компонентом для мясных и рыбных блюд, салатов и намазок на багет. Его можно добавлять как в свежем виде, так и термически обработанным. Предлагаем несколько рецептов блюд с зеленым горошком, которые пригодятся, когда нужно приготовить быстро, оригинально и вкусно.
Жареный стручковый горошек с беконом
Жареный стручковый горошек с беконом
Ингредиенты:
- Стручковый горошек — 300 г
- Копчёный бекон — 8–10 ломтиков
- Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
Способ приготовления:
- Ломтики бекона разрежьте на несколько частей.
- Разогрейте сковороду на среднем огне. Обжарьте бекон, чтобы он слегка зарумянился.
- Добавьте стручки горошка и готовьте всё вместе ещё 3–4 минуты. Слегка посолите и поперчите.
- Приятного аппетита!
Курица по-индийски с йогуртом и зеленым горошком по рецепту Евгения Клопотенко
Курица по-индийски с йогуртом и зеленым горошком по рецепту Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 300 г зеленого горошка
- 200 мл натурального йогурта
- 200 мл томатного сока
- 25 г сливочного масла
- специи к курице, паприка — по вкусу
- 1 лимон (1 ст. л. сока + цедра)
- соль - по вкусу
Видео-рецепт:
Паста с ветчиной и зеленым горошком
Паста с ветчиной и зеленым горошком
Ингредиенты:
- 400 г макарон
- 1 стакан свежего горошка
- 150 г ветчины
- 50 г твердого сыра
- стакан жирных сливок
- пучок листьев мяты
- соль, перец - по вкусу
Способ приготовления:
- Горох высыпьте в кастрюлю, залейте водой и доведите ее до кипения.
- Добавьте к гороху макароны и варите до полуготовности.
- Сливки налейте в сковороду и вскипятите. Выложите к ним макароны с горошком, приправьте солью и перцем.
- Поварите несколько минут, затем добавьте ветчину и мяту. Поварите еще 3-4 минуты, постоянно помешивая.
- Выложите пасту на тарелку, сверху посыпьте тертым сыром.
- Приятного аппетита!
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