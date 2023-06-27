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Блюда с молодым горошком: ТОП-3 оригинальных рецепта

Успейте насладиться вкусом молодого зеленого горошка!

Автор: Мельник Анна
Блюда с молодым горошком: ТОП-3 оригинальных рецепта
Блюда с молодым горошком: ТОП-3 оригинальных рецепта
freepik.com

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Зеленый горошек имеет свежий, сладкий вкус, поэтому станет уместным компонентом для мясных и рыбных блюд, салатов и намазок на багет. Его можно добавлять как в свежем виде, так и термически обработанным. Предлагаем несколько рецептов блюд с зеленым горошком, которые пригодятся, когда нужно приготовить быстро, оригинально и вкусно.

Жареный стручковый горошек с беконом

Жареный стручковый горошек с беконом
Жареный стручковый горошек с беконом
pinterest

Ингредиенты:

  • Стручковый горошек — 300 г
  • Копчёный бекон — 8–10 ломтиков
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Ломтики бекона разрежьте на несколько частей.
  2. Разогрейте сковороду на среднем огне. Обжарьте бекон, чтобы он слегка зарумянился.
  3. Добавьте стручки горошка и готовьте всё вместе ещё 3–4 минуты. Слегка посолите и поперчите.
  4. Приятного аппетита!

Курица по-индийски с йогуртом и зеленым горошком по рецепту Евгения Клопотенко

Курица по-индийски с йогуртом и зеленым горошком по рецепту Евгения Клопотенко
Курица по-индийски с йогуртом и зеленым горошком по рецепту Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • 300 г зеленого горошка
  • 200 мл натурального йогурта
  • 200 мл томатного сока
  • 25 г сливочного масла
  • специи к курице, паприка — по вкусу
  • 1 лимон (1 ст. л. сока + цедра)
  • соль - по вкусу

Видео-рецепт:

Паста с ветчиной и зеленым горошком

Паста с ветчиной и зеленым горошком
Паста с ветчиной и зеленым горошком
pinterest

Ингредиенты:

  • 400 г макарон
  • 1 стакан свежего горошка
  • 150 г ветчины
  • 50 г твердого сыра
  • стакан жирных сливок
  • пучок листьев мяты
  • соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

  1. Горох высыпьте в кастрюлю, залейте водой и доведите ее до кипения.
  2. Добавьте к гороху макароны и варите до полуготовности.
  3. Сливки налейте в сковороду и вскипятите. Выложите к ним макароны с горошком, приправьте солью и перцем.
  4. Поварите несколько минут, затем добавьте ветчину и мяту. Поварите еще 3-4 минуты, постоянно помешивая.
  5. Выложите пасту на тарелку, сверху посыпьте тертым сыром.
  6. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, как приготовить песто из чесночных стрелок: пошаговый рецепт.

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Теги:
питание, лето, Евгений Клопотенко, рецепты

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