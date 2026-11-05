Классический сырный суп с курицей и гренками: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Этот сырный суп покоряет с первой ложки своей нежной кремовой текстурой, богатым сливочным вкусом и аппетитным ароматом. Он готовится просто, но выглядит и ощущается как настоящий ресторанный шедевр.
Ингредиенты:
- Куриный бульон — 1–1,2 л
- Плавленый сыр (мягкий, высокого качества) — 200–250 г
- Картофель — 3–4 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Сливочное масло — 20–30 г
- Белый хлеб или багет (для гренок) — несколько ломтиков
- Свежая зелень, соль и черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите картофель, лук и морковь. Картофель нарежьте небольшими кубиками, лук измельчите, а морковь натрите на средней терке.
- Залейте картофель кипящим бульоном, посолите и варите на среднем огне до мягкости (около 15 минут).
- На сливочном масле обжарьте лук с морковью до золотистого цвета и мягкости.
- Добавьте обжаренные овощи к картофелю. Затем порциями выложите в суп мягкий плавленый сыр, постоянно помешивая, пока он полностью не растворится. Варите суп еще 3–5 минут на слабом огне. Попробуйте на соль и перец.
- Подавайте горячим, посыпав рубленой зеленью и дополнив хрустящими гренками из белого хлеба. Приятного аппетита!