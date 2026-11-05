Классический сырный суп с курицей и гренками: рецепт

Автор: Мельник Анна

Этот сырный суп покоряет с первой ложки своей нежной кремовой текстурой, богатым сливочным вкусом и аппетитным ароматом. Он готовится просто, но выглядит и ощущается как настоящий ресторанный шедевр.

Ингредиенты:

Куриный бульон — 1–1,2 л

Плавленый сыр (мягкий, высокого качества) — 200–250 г

Картофель — 3–4 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сливочное масло — 20–30 г

Белый хлеб или багет (для гренок) — несколько ломтиков

Свежая зелень, соль и черный перец — по вкусу

Способ приготовления: