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Классический сырный суп с курицей и гренками: рецепт

Автор: Мельник Анна
Классический сырный суп с курицей и гренками: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Этот сырный суп покоряет с первой ложки своей нежной кремовой текстурой, богатым сливочным вкусом и аппетитным ароматом. Он готовится просто, но выглядит и ощущается как настоящий ресторанный шедевр.

Ингредиенты:

  • Куриный бульон — 1–1,2 л
  • Плавленый сыр (мягкий, высокого качества) — 200–250 г
  • Картофель — 3–4 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сливочное масло — 20–30 г
  • Белый хлеб или багет (для гренок) — несколько ломтиков
  • Свежая зелень, соль и черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель, лук и морковь. Картофель нарежьте небольшими кубиками, лук измельчите, а морковь натрите на средней терке.
  2. Залейте картофель кипящим бульоном, посолите и варите на среднем огне до мягкости (около 15 минут).
  3. На сливочном масле обжарьте лук с морковью до золотистого цвета и мягкости.
  4. Добавьте обжаренные овощи к картофелю. Затем порциями выложите в суп мягкий плавленый сыр, постоянно помешивая, пока он полностью не растворится. Варите суп еще 3–5 минут на слабом огне. Попробуйте на соль и перец. 
  5. Подавайте горячим,  посыпав рубленой зеленью и дополнив хрустящими гренками из белого хлеба. Приятного аппетита!
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