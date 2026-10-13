Яйца — хорошая база, но не единственная

Автор: Мельник Анна

Не в яйцах: в каких продуктах содержится больше всего белка?

Считается, что яйца — идеальный источник белка. Но правда ли, что им нет равных? В 100 г яиц содержится около 10,7 г белка — неплохо, но есть продукты, которые дадут вам больше энергии, сытости и пользы.

Главное правило: для полноценного завтрака стоит стремиться к 20–30 г белка. Именно он помогает держать уровень сахара в норме, не тянет к вредным перекусам и дарит заряд бодрости.

Топ продуктов, которые обгоняют яйца по содержанию белка

Миндальное масло

20,8 г белка / 100 г

Помимо белка — полезные жиры, витамин Е, магний и клетчатка. Намажьте на тост или добавьте в утреннюю кашу — вкусно и сытно.

Копчёный лосось

18,3 г белка / 100 г

Дарит не только белок, но и омега-3, которые заботятся о сердце. Отлично сочетается с цельнозерновым хлебом и овощами.

Гречневая каша

13,3 г белка / 100 г

Не содержит глютен, насыщена минералами и антиоксидантами. Попробуйте с молоком или растительным напитком, фруктами и орехами.

Тофу с овощами

13,2 г белка / 100 г

Идеален для тех, кто ищет замену яйцам. С куркумой и овощами превращается в сытный и яркий скрэмбл.

Тост из пророщенных зерен

13,2 г белка / 100 г

Больше питательных веществ и белка, чем в белом хлебе. Отличная основа для авокадо, сыра или лосося.

Овсянка

12,5 г белка / 100 г

Приготовьте на ночь с молоком или йогуртом, добавьте ягоды и орехи — получите и белок, и клетчатку, и вкус.

Творог

11,6 г белка / 100 г

Лёгкий, кремовый, богат белком и кальцием. Хорош сам по себе или как ингредиент для блинчиков и смузи.

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