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В Украине представили трейлер боевика Честный вор

В Украине премьера фильма Честный вор состоится 8 октября

В Украине представили трейлер боевика Честный вор
Главную роль в фильме исполнил Лиам Нисон
открытые источники

В Украине представили официальный трейлер американского боевика Честный вор. Премьера работы Марка Уильямса состоится 8 октября.

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Сюжет фильма основан на истории профессионального вора Тома Картера, который решил "завязать" с темным прошлым. Причиной такого решения стала любовь к Энни. 

Важно сказать, что герой грабил банки в разных городах страны, сумев присвоить 9 миллионов долларов - говорится в сообщении

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Мужчина, выбравший "светлый путь", решает вернуть все награбленное законным владельцам, но ему помешали два агента ФБР. Джай Кортни и Энтони Рамос договорились подставить "честного вора" и отобрать все его деньги.

Напомним, в Оскар приняты новые правила.

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Теги:
трейлер, Украина, честный вор

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