В Украине представили трейлер боевика Честный вор
В Украине премьера фильма Честный вор состоится 8 октября
Главную роль в фильме исполнил Лиам Нисон
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В Украине представили официальный трейлер американского боевика Честный вор. Премьера работы Марка Уильямса состоится 8 октября.
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Сюжет фильма основан на истории профессионального вора Тома Картера, который решил "завязать" с темным прошлым. Причиной такого решения стала любовь к Энни.
Важно сказать, что герой грабил банки в разных городах страны, сумев присвоить 9 миллионов долларов - говорится в сообщении
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Мужчина, выбравший "светлый путь", решает вернуть все награбленное законным владельцам, но ему помешали два агента ФБР. Джай Кортни и Энтони Рамос договорились подставить "честного вора" и отобрать все его деньги.
Напомним, в Оскар приняты новые правила.