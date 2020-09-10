Дюна 2020: появился трейлер фантастического фильма

Премьера фильма запланирована на 17 декабря 2020 года.

Создатели фильма "Дюна" анонсировали первый тизер, который опубликовали на странице в Twitter. В ролике показаны портреты главных героев и короткая сцена с главным героем, который исполнил актер Тимоти Шаламе.

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Фантастический фильм режиссера Дени Вильнёва снят по одноименному роману Фрэнка Герберта. В центре сюжета вселенная Дюны и показана история жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который должен сплотить всех и победить в войне за планету Арракис. Эта экранизация охватывает историю половину первой книги. Также в фильме играют актеры - Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем.

Премьера фильма запланирована на 17 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что названа дата выхода второго сезона сериала "Мандалорец".