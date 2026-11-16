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Джеймса Бонда в новом фильме сыграет звезда Сумерек

Роберт Паттинсон утверджен воплотителем агента 007.

Автор: Дмитрий Сыч
Джеймса Бонда в новом фильме сыграет звезда Сумерек
Паттинсон стал 8-м Бондон на большом экране
instagram 007

Нового Джеймса Бонда наконец-то выбрали. Исполнителем роли культового британского шпиона станет голливудский актер Роберт Паттинсон, который появится в 26-й части знаменитой кинофраншизы.

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Режиссерское кресло будущей ленты займет Дени Вильнев, а над сценарием поработает Стивен Найт. Для 40-летнего Паттинсона эта роль станет новым этапом в карьере, ведь он будет уже восьмым актером, воплотившим на экране образ легендарного шпиона.

Проект готовят через год после объявления об участии Вильнева в работе над фильмом. Продюсированием займутся Эми Паскаль и Дэвид Гейман. Как сообщает People, будущая картина станет первой лентой об агенте 007 под руководством Amazon MGM Studios после того, как Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон отошли от управления франшизой.

За более чем шесть десятилетий существования бондианы роль Джеймса Бонда исполнила вереница актеров. Первым на экране шпиона сыграл Шон Коннери в фильме "Доктор Ноу" 1962 года. Последним агентом 007 был Дэниел Крейг, который появился в пяти частях серии: "Казино "Рояль"", "Квант милосердия", "Скайфолл", "Спектр" и "Не время умирать".

Еще в 2019 Крейг сообщил, что последняя лента станет для него финальным появлением в образе знаменитого агента. После этого в СМИ активно обсуждали возможных преемников актера. Среди претендентов называли Джейкоба Элорди, Аарона Тейлора-Джонсона и Каллума Тернера.

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Роберт Паттинсон приобрел популярность благодаря ролям в киносерии "Сумерки", а впоследствии сыграл Бэтмена в одноименном фильме.

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Теги:
кино, Сумерки, Роберт Паттинсон, Бэтмен, Джеймс Бонд, фильм, актер, 007, роль

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Джеймса Бонда в новом фильме сыграет звезда Сумерек

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