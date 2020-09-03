Названа дата выхода второго сезона сериала "Мандалорец"
Второй сезон сериала выйдет осенью
Студия Disney анонсировала дату премьеры второго сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн". Об это сообщается на странице сериала в Twitter. Новые серии выйдут 30 октября.
В центре сюжета первого сезона оказывается мандалорец, одинокий охотник за головами Дин Джарин. Он путешествует по галактике и помогает в поиске существ за вознаграждение. Его целью становится малыш Йода, которого он спасает от других охотников. Во втором сезоне действия сериала развернутся между окончанием Войны клонов и Падением Империи. Режиссерами этого сезона станут Роберт Родригес и Пейтон Рид.
Американский космический вестерн создал режиссер и сценарист Джон Фавро. Сериал выходит на стриминговом сервисе Disney+.
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