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Названа дата выхода второго сезона сериала "Мандалорец"

Второй сезон сериала выйдет осенью

Названа дата выхода второго сезона сериала "Мандалорец"
Сериал "Мандалорец"
The Mandalorian/Facebook

Студия Disney анонсировала дату премьеры второго сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн". Об это сообщается на странице сериала в Twitter. Новые серии выйдут 30 октября.

В центре сюжета первого сезона оказывается мандалорец, одинокий охотник за головами Дин Джарин. Он путешествует по галактике и помогает в поиске существ за вознаграждение. Его целью становится малыш Йода, которого он спасает от других охотников. Во втором сезоне действия сериала развернутся между окончанием Войны клонов и Падением Империи. Режиссерами этого сезона станут Роберт Родригес и Пейтон Рид. 

Американский космический вестерн создал режиссер и сценарист Джон Фавро. Сериал выходит на стриминговом сервисе Disney+.

Ранее сообщалось, что появился новый трейлер сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть", премьера которого состоится 14 сентября. 

 

 

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Теги:
кино, сериал, Дисней, Звездные войны, Малыш Йода

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