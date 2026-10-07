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Кузнецова показалась на видео 15-летней давности в образе дрянной монашки

У Екатерины Кузнецовой режиссер когда-то заказал этюд на тему "жизнь", после чего она и выполнила задание.

Автор: Дмитрий Сыч
Кузнецова показалась на видео 15-летней давности в образе дрянной монашки
Екатерине на видео 24 года
instagram katykino

Екатерина Кузнецова поделилась архивным видео, снятым около 15 лет назад. На тот момент артистке было 24 года, и она выполняла творческую задачу.

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В ролике Кузнецова танцует на кухне под песню Madcon Beggin. Для этого она надела кофту, юбку и черные колготки, а образ дополнила головным убором, похожим на монашеский, гротескным макияжем и сигаретой во рту.

Как объяснила актриса, видео появилось по просьбе режиссера, который попросил ее подготовить этюд на тему "жизни". Екатерина решила подойти к заданию с юмором и превратила упражнение в импровизированный танцевальный номер.

instagram katykino

instagram katykino

instagram katykino

instagram katykino

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Архивные кадры продемонстрировали, как артистка экспериментировала с образами еще в начале своей карьеры и не боялась забавных перевоплощений.

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Теги:
кино, фото, видео, юмор, актриса, шоу-бизнес, образ, Екатерина Кузнецова

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