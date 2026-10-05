Майкла Дугласа на Оскаре собирались уколоть иголкой с ВИЧ

Муж Кэтрин Зеты-Джонс поведал и о другом случае, когда была угроза его жизни.

Некоторые случаи из жизни Дугласа конкурируют с сюжетами фильмов, в которых он снялся

Майкл Дуглас в новых мемуарах "Адская поездка/One Helluva Ride" вспомнил опасность, которая подстерегала его во время церемонии вручения Оскаров в 1992 году. Тогда стражи порядка предупредили его о возможном нападении с использованием иглы, инфицированной ВИЧ.

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Дуглас получил на церемонию к Shrine Auditorium как ведущий. Однако вместо представителей организаторов его встретили агенты ФБР и полиция Лос-Анджелеса, сообщившие об угрозе. По словам актера, неизвестный мог попытаться уколоть его зараженной иглой. Об этом говорится в Page Six.

В то время мир переживал разгар кризиса СПИДа, а уровень знаний о ВИЧ и возможности его лечения был значительно ниже, чем сейчас. Поэтому Дуглас воспринял предупреждение очень серьезно.

Несмотря на рекомендации стражей порядка не выходить на сцену, актер решил принять участие в церемонии. Он должен был вручить Джоди Фостер награду за лучшую женскую роль в фильме "Молчание ягнят".

Для безопасности Дугласа агенты ФБР работали под прикрытием среди гостей. Они следили за ситуацией в зале и сопровождали кинозвезду даже во время коротких выходов на улицу. В то же время правоохранители не знали, где находится потенциальный нападающий и есть ли он среди гостей, персонала или съемочной команды.

Когда Майкл вышел на сцену перед многотысячной аудиторией, он пробовал оценить обстановку в зале. Но из-за яркого освещения почти не мог разглядеть публику. В итоге нападение так и не произошло. Подозреваемого по этому делу не нашли.

Актер также упомянул о другой опасной ситуации времен работы над сериалом "Улицы Сан-Франциско". По его словам, он мог стать мишенью группировки Death Angels, связанной с расистскими убийствами. Из-за угрозы Дуглас носил под одеждой бронежилет, а на площадке рядом с ним дежурили полицейские под прикрытием.

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В почти 500-страничных мемуарах супруг Кэтрин Зеты-Джонс рассказал не только об опасных эпизодах, но и об отношениях со знаменитым отцом Кирком Дугласом, личной жизни и профессиональных моментах.