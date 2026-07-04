10 книг о женщинах, написанных женщинами: что стоит почитать

Рассказ Служанки сперва стал фаворитом критиков литературных, а затем – сериальных. А экранизация книги Пурпурный цвет получила номинацию на Оскар.

Вы желаете прочитать больше книг для женщин, которые вдохновляют, ободряют и развлекают? Считайте этот список верхушкой айсберга.

Возможно, вы ищете чуткий рассказ об изучении своих корней. Или, скажем, жаждете захватывающей приключенческой истории о борьбе женщины за права своего пола. Какими бы ни были ваши предпочтения в чтении, вы найдете что-то, что вдохновит, мотивирует или развлечет вас в огромной серии замечательных книг для женщин, написанных авторами-женщинами. Ниже предлагаем вам ознакомиться как с классическими произведениями, которые заняли почетное место в истории литературы, так и современными, которые притягивают все больше и больше читателей.

Американа Чимаманды Нгози Адичи

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Роман Чимаманды Нгози Адичи 2013 года вовлекает читателей в сплетение любви и сожаления сквозь историю нигерийской женщины по имени Ифемелу. Иммигрировав в Соединенные Штаты и будучи вынужденной покинуть своего любимого Обинзе, Ифемелу должна узнать, каково быть чернокожей в ее новой стране.

Почитатели восхищаются тем, что "Американа" блестяще демонстрирует африканскую диаспору как в Соединенных Штатах, так и в Соединенном Королевстве, что делает ее одной из лучших книг о расизме. В 2013 году она получила Национальную премию кружка книжных критиков США, оказавшись среди литературных классиков, таких как "Галаад" Мэрилин Робинсон и "Искупление" Иэна Макьюэна. Ее стоит прочитать любой женщине, которая любит впиться зубами в толстый фолиант.

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Молоко и мед Рупи Каур

Проглатываете ли вы сборники стихов за один присест или наслаждаетесь ими в течение недель или месяцев, "Молоко и мед" порадуют ваши женские чувства. Этот сборник стихов и прозы 2015 года от поэтессы, оратора и писательницы Рупи Каур посвящен женскому опыту красоты, жестокого обращения, социальных ожиданий, любви и многому другому. Книга состоит из четырех сегментов, призванных отразить горечь и сладость жизни современной женщины. Это прекрасный подарок для других женщин или коллекция в красивом переплете для собственной прикроватной тумбочки или журнального столика. Она хорошо сочетается с другими вдохновляющими книгами для женщин.

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Песнь Соломона Тони Моррисон

Тони Моррисон получила Национальную книжную премию и Нобелевскую премию по литературе 1977 года за этот шедевр, в котором рассказывается о жизни Мейкона "Молочника" Мертвого, а также о его взрослении в качестве чернокожего мужчины в Мичигане в середине 20 века. Этот роман бросает проницательный взгляд на стремление человека к идентичности, принятию и, прежде всего, любви.

Что делает эту книгу особенно привлекательной для женщин, так это то, как она деликатно демонстрирует, насколько представительницы прекрасного пола важны для функционирования сбалансированного общества. Это одна из тех несравненных книг, которые нужно прочитать в жизни.

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Брак по-американски Тайари Джонс

Что бы вы сделали, если бы человека, которого вы любите, обвинили в немыслимом? Вы бы ушли? Вы бы поверили его отрицанию? И как долго ждать правды? Селеста, главная героиня романа Тайари Джонс "Брак по-американски", должна ответить на эти вопросы с невероятной скоростью. Это закрученная история о том, как отношения изгибаются и меняются под внешним давлением, и, в конце концов, о том, как брак может распадаться медленно, тихо и на расстоянии.

Роман получил широкую похвалу, когда был опубликован в 2018 году, и он понравится любой женщине, которая любит выбор книжного клуба Опры.

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Девочки горят ярче Шобхи Рао

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Дебютный роман Шобхи Рао 2018 года переносит читателей из сельских холмов Индии в темную и хаотичную изнанку сети торговли людьми в Сиэтле. История то душераздирающая, то обнадеживающая, но всегда своевременная. Смелые труды Рао, посвященные таким вопросам, как женоненавистничество и сексуальное насилие, иммиграция и классовое неравенство, не оставляют камня на камне. "Девочки горят ярче" рассказывает о двух индийских девушках, которые покидают свои дома в поисках работы. Подруги быстро расходятся, но книга следует за обеими до того момента, пока они не узнают, можно ли снова соединиться. Это впечатляющая история о дружбе, которая обращена к женщинам всех возрастов и профессий.

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Все, что вы можете знать Николь Чанг

Писательница Николь Чанг родилась в Корее и выросла в семье белых родителей в Орегоне. Чем старше она становилась, тем более лихорадочно интересовалась тайной своей родной семьи. Эти мемуары, опубликованные в 2018 году, представляют собой историю Чанг о поисках своих корней, семейном искуплении и создании новой семьи, как она пишет, "чистой силой воли".

Как уже известно матерям и дочерям, любовь и принадлежность сложны. Книга затрагивает эти темы с непоколебимой откровенностью. Чанг ловко вплетает универсальные истины в свою очень личную историю во "Всем, что вы можете знать". Сталкивались ли вы когда-либо с усыновлением или нет лично, эти мемуары должен прочитать каждый.

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Становление Мишель Обамы

Было бы упущением не упомянуть мощные мемуары Мишель Обамы – выдающуюся историю в любом сборнике книг для женщин. В нем рассказывается о корнях Обамы, ее времени в Белом доме, ее опыте материнства и стремлении найти свой собственный голос во всем этом шуме.

Книга "Становление", опубликованная в 2018 году, с тех пор входит в списки бестселлеров и расписания книжных клубов. Независимо от политической принадлежности, многие женщины могут оценить приверженность Обамы к тому, чтобы снять слои своей публичной персоны, чтобы общаться с другими на более личном уровне. Это взгляд на жизнь одной из самых выдающихся женских фигур нашего времени. А еще это – одна из лучших книг по самопомощи, которая мотивирует на достижение своей мечты.

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На маяк Вирджинии Вулф

В этом романе Вирджинии Вулф 1927 года рассказывается история семьи Рамзи и их отпуска на острове Скай с целью избежать суматохи жизни в Лондоне. Хотя сюжет с самого начала кажется упрощенным, классический роман считается одним из лучших произведений Вулф. Он эффективно отражает силу и остроту "маленьких моментов" жизни и то, как они объединяются, чтобы помочь сформировать цель человека. Это обязательная книга для женщин, которые увлекаются психологическими рассказами и поучительным литературным чтением.

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Пурпурный цвет Элис Уокер

Этот эпический роман Элис Уокер 1982 года получил Национальную книжную премию и Пулитцеровскую премию в области художественной литературы, а в 1985 году по ней был снят одноименный фильм, номинированный на "Оскар".

Интенсивная книга, которая считается одной из наиболее часто запрещаемых книг в Америке из-за насилия и лексики, посвящена жизни группы афроамериканских женщин, живших в сельской местности на юге в 1930-х годах. Она затрагивает такие важные темы, как расизм, религия, любовь, брак и сексуальная идентичность. Если вы ищете книги о расизме, обязательно прочтите эту.

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Рассказ служанки Маргарет Этвуд

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Этот отмеченный наградами роман-антиутопия 1985 года канадской писательницы Маргарет Этвуд отображает жизнь "служанки"-рассказчицы, которая подчиняется мужчине-"командиру" с единственной целью – зачать ребенка. В этом получившем признание критиков романе (теперь это также признанный критиками телесериал) женщины в футуристическом обществе лишены своей идентичности и попадают в ловушку рабства к своим владельцам-мужчинам, и могут испытывать любовь только сквозь собственные воспоминания. Эта небольшая книга подарит захватывающее чтения для женщин сейчас и в будущем.

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Ранее мы писали о книгах, которые следует прочитать каждому украинцу. Это, в частности, произведения Василия Шкляра, Лины Костенко, Оксаны Забужко и других узнаваемых литераторов.