Черчилль, Хемингуэй, Обама – какие фильмы сняты о лауреатах Нобелевской премии
Кино об Альберте Эйнштейне, Нельсоне Манделе и Аун Сан Су Чжи также попало в эту подборку.
Каждый год в начале октября мир замирает в ожидании – объявляют новых лауреатов Нобелевской премии. С тех пор как шведский изобретатель, предприниматель и меценат Альфред Нобель создал динамит, прошло более столетия, но страсти вокруг его наследия не утихают. Споры о справедливости отбора, величии открытий и судьбах лауреатов вспыхивают с новой силой каждый год.
Но истории о нобелевских гениях – это не только газетные заголовки, но и мощные кинематографические сюжеты. От проницательных биографических драм до вдохновенных рассказов о науке, любви и человеческой одержимости – кино не раз пыталось рассказать, что стоит за большими открытиями.
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Именно сейчас, в разгар нобелевского сезона, предлагаем подборку фильмов о гениях, изобретениях и произведениях обогативших мир.
Темные времена/Darkest Hour (2017)
В непростой для Европы период, когда ее охватила война, государства вынужденно создавали неожиданные союзы для борьбы с нацистской угрозой. Тогда Уинстон Черчилль приобрел бесценный опыт, объединившись с самыми влиятельными людьми своего времени. Именно эти события, ставшие испытанием для всего человечества, впоследствии превратились для него в источник размышлений и воспоминаний, которые стали основой автобиографии и мемуаров о годах Второй мировой войны.
В 1953 году Уинстон получит Нобелевскую премию не за политическую деятельность, а за слово. В комментарии к награждению отмечалось, что премия присуждена "за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высокие человеческие ценности".
Эйнштейн и Эддингтон/Einstein and Eddington (2008)
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Одним из самых известных лауреатов Нобелевской премии стал физик-теоретик Альберт Эйнштейн, получивший эту награду в 1921 году.
Британская телевизионная драма рассказывает о его сотрудничестве с английским астрофизиком Артуром Эддингтоном.
Опасный элемент/Radioactive (2019)
История Марии Склодовской-Кюри, двукратной лауреатки Нобелевской премии, разворачивается в формате воспоминаний.
Париж, 1934 год: ученый вспоминает свою жизнь, научные открытия и первую любовь. Молодость польской исследовательницы, ее переезд во Францию, знакомство и брак с Пьером Кюри, совместный труд, приведший к открытию радиоактивности, – все это становится основой драмы, рассказывающей о цене изменивших мир открытий.
Главную роль исполнила Розамунд Пайк.
Хемингуэй и Геллхорн/Hemingway & Gellhorn (2012)
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Фильм Филиппа Кауфмана рассказывает историю двух выдающихся фигур – писателя Эрнеста Хемингуэя, лауреата Нобелевской премии по литературе, и его жены, журналистки Марты Геллхорн.
Они познакомились на фоне военных событий и стали не только парой, а и творческими соратниками. Однако постоянные командировки и преданность профессии постепенно разрушили их союз.
В главных ролях – Николь Кидман и Клайв Оуэн.
Саутсайд с тобой/Southside with You (2016)
Биографическая мелодрама воспроизводит историю знакомства будущего президента США Барака Обамы и его жены Мишель Робинсон, когда оба работали начинающими юристами.
Картина передает атмосферу Чикаго конца 1980-х и показывает, как общие ценности, интеллект и стремление к переменам стали основой их союза.
В 2009 году Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира "за экстраординарные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничеству между людьми".
Непобедимый/Invictus (2009)
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Нельсон Мандела, награжденный Нобелевской премией мира в 1993 году, после освобождения из тюрьмы в 1990-м стал символом новой Южно-Африканской Республики.
Как президент он стремился объединить страну через спорт. Нельсон поддерживает национальную сборную по регби "Спрингбокс", которая из прежнего символа апартеида должна превратиться в символ единства.
В фильме Клинта Иствуда главные роли исполнили Морган Фримен и Мэтт Дэймон.
Леди/The Lady (2011)
Биографическая драма Люка Бессона рассказывает о жизни бирманской политической деятельницы Аун Сан Су Чжи, посвятившей жизнь борьбе за демократию в своей стране.
Фильм также показывает ее отношения с мужем, британским ученым Майклом Эйрисом.
Аун Сан Су Чжи получила Нобелевскую премию мира в 1991 году.
Боб Дилан: Никому не известный/A Complete Unknown (2024)
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Биографическая драма Джеймса Менхолда с Тимоти Шаламе в главной роли показывает первые годы становления легендарного музыканта Боба Дилана.
События охватывают период 1961–1965 годов – от его прибытия в Нью-Йорк и знакомства с Вуди Гатри до первых ступеней славы и творческой самобытности.
Дилан стал одним из самых неожиданных лауреатов Нобелевской премии по литературе, которую получил в 2016 году.
Ранее сообщалось об отличных фильмах с Ричардом Гиром, который в августе отметил день рождения.