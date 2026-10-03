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Черчилль, Хемингуэй, Обама – какие фильмы сняты о лауреатах Нобелевской премии

Кино об Альберте Эйнштейне, Нельсоне Манделе и Аун Сан Су Чжи также попало в эту подборку.

Автор: Дмитрий Сыч
Черчилль, Хемингуэй, Обама – какие фильмы сняты о лауреатах Нобелевской премии
Фильмы "Темные времена", "Хемингуэй и Геллхорн" и "Саутсайд с тобой"
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Каждый год в начале октября мир замирает в ожидании – объявляют новых лауреатов Нобелевской премии. С тех пор как шведский изобретатель, предприниматель и меценат Альфред Нобель создал динамит, прошло более столетия, но страсти вокруг его наследия не утихают. Споры о справедливости отбора, величии открытий и судьбах лауреатов вспыхивают с новой силой каждый год.

Но истории о нобелевских гениях – это не только газетные заголовки, но и мощные кинематографические сюжеты. От проницательных биографических драм до вдохновенных рассказов о науке, любви и человеческой одержимости – кино не раз пыталось рассказать, что стоит за большими открытиями.

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Именно сейчас, в разгар нобелевского сезона, предлагаем подборку фильмов о гениях, изобретениях и произведениях обогативших мир.

Темные времена/Darkest Hour (2017)

В непростой для Европы период, когда ее охватила война, государства вынужденно создавали неожиданные союзы для борьбы с нацистской угрозой. Тогда Уинстон Черчилль приобрел бесценный опыт, объединившись с самыми влиятельными людьми своего времени. Именно эти события, ставшие испытанием для всего человечества, впоследствии превратились для него в источник размышлений и воспоминаний, которые стали основой  автобиографии и мемуаров о годах Второй мировой войны.

В 1953 году Уинстон получит Нобелевскую премию не за политическую деятельность, а за слово. В комментарии к награждению отмечалось, что премия присуждена "за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высокие человеческие ценности".

Эйнштейн и Эддингтон/Einstein and Eddington (2008)

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Одним из самых известных лауреатов Нобелевской премии стал физик-теоретик Альберт Эйнштейн, получивший эту награду в 1921 году.

Британская телевизионная драма рассказывает о его сотрудничестве с английским астрофизиком Артуром Эддингтоном.

Опасный элемент/Radioactive (2019)

История Марии Склодовской-Кюри, двукратной лауреатки Нобелевской премии, разворачивается в формате воспоминаний.

Париж, 1934 год: ученый вспоминает свою жизнь, научные открытия и первую любовь. Молодость польской исследовательницы, ее переезд во Францию, знакомство и брак с Пьером Кюри, совместный труд, приведший к открытию радиоактивности, – все это становится основой драмы, рассказывающей о цене изменивших мир открытий.

Главную роль исполнила Розамунд Пайк.

Хемингуэй и Геллхорн/Hemingway & Gellhorn (2012)

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Фильм Филиппа Кауфмана рассказывает историю двух выдающихся фигур – писателя Эрнеста Хемингуэя, лауреата Нобелевской премии по литературе, и его жены, журналистки Марты Геллхорн.

Они познакомились на фоне военных событий и стали не только парой, а и творческими соратниками. Однако постоянные командировки и преданность профессии постепенно разрушили их союз.

В главных ролях – Николь Кидман и Клайв Оуэн.

Саутсайд с тобой/Southside with You (2016)

Биографическая мелодрама воспроизводит историю знакомства будущего президента США Барака Обамы и его жены Мишель Робинсон, когда оба работали начинающими юристами.

Картина передает атмосферу Чикаго конца 1980-х и показывает, как общие ценности, интеллект и стремление к переменам стали основой их союза.

В 2009 году Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира "за экстраординарные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничеству между людьми".

Непобедимый/Invictus (2009)

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Нельсон Мандела, награжденный Нобелевской премией мира в 1993 году, после освобождения из тюрьмы в 1990-м стал символом новой Южно-Африканской Республики.

Как президент он стремился объединить страну через спорт. Нельсон поддерживает национальную сборную по регби "Спрингбокс", которая из прежнего символа апартеида должна превратиться в символ единства.

В фильме Клинта Иствуда главные роли исполнили Морган Фримен и Мэтт Дэймон.

Леди/The Lady (2011)

Биографическая драма Люка Бессона рассказывает о жизни бирманской политической деятельницы Аун Сан Су Чжи, посвятившей жизнь борьбе за демократию в своей стране.

Фильм также показывает ее отношения с мужем, британским ученым Майклом Эйрисом.

Аун Сан Су Чжи получила Нобелевскую премию мира в 1991 году.

Боб Дилан: Никому не известный/A Complete Unknown (2024)

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Биографическая драма Джеймса Менхолда с Тимоти Шаламе в главной роли показывает первые годы становления легендарного музыканта Боба Дилана.

События охватывают период 1961–1965 годов – от его прибытия в Нью-Йорк и знакомства с Вуди Гатри до первых ступеней славы и творческой самобытности.

Дилан стал одним из самых неожиданных лауреатов Нобелевской премии по литературе, которую получил в 2016 году.

Ранее сообщалось об отличных фильмах с Ричардом Гиром, который в августе отметил день рождения. 

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