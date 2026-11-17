Международный день студентов (International Students' Day) отмечается ежегодно 17 ноября.

Автор: Сайко Леся

17 ноября 2026 года отмечается в Украине праздник молодежи — День студента. Этот праздник отмечается с середины 90-х, а с 1999 года стали отмечать официально. Однако это не просто праздник всего студенчества, а и день памяти.

На самом деле День студента — это день объединения молодежи для борьбы с нацизмом. И история этого праздника совсем не радостная. Ее нужно знать и помнить о тех, чья жизнь была отдана в борьбе с нацизмом. Поэтому мы подготовили для вас лучшую подборку фильмов и сериалов о студентах.

Фильмы и сериалы о студентах: ТОП-7

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Если вы не слышали об этом фильме, сейчас самое время добавить его в свой список к просмотру! Этот веселый, но трогательный фильм наверняка заставит вас смеяться (и плакать). Это идеальное воплощение цитаты: «Каждый гений. Но если судить рыбу по ее способности лазить по дереву, она проживет всю жизнь, считая себя глупой».

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Это хороший фильм для просмотра вашими старшими учениками. Прослеживание истории до того момента, когда Марк Цукерберг создал Facebook, а также «что, с помощью и почему» может помочь вашим ученикам понять, как важно проявлять любопытство и пытаться раскрыть событие, которое их волнует. Но тогда также заставляет задуматься, как далеко следует зайти в своих идеях и было ли то, что он сделал, правильным или неправильным.

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«Невидимая сторона» — это трогательная история о том, как выйти за рамки внешнего вида, доверия, преданности и осознания того, что семья — это не всегда кровные узы. Однако на всякий случай вам нужно подготовить коробку салфеток.

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Этот фильм основан на истории педагога, который мотивирует своих учеников противостоять нормам с помощью своего преподавания поэзии. Это один из лучших фильмов, когда-либо созданных, чтобы помочь маленьким детям улучшить свою учебную жизнь, а также исследовать и обрести свою индивидуальность.

Блондинка в законе

Несмотря на то, что «Блондинка в законе» является беззаботным и приятным фильмом, он посылает важные сообщения о расширении прав и возможностей женщин и, что они могут делать свой выбор. Особенно в мире, где о молодых девушках судят по тому, как они выглядят.

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В этом школьном ситкоме рассказывается о Гейбе Иглесиасе, симпатичном учителе истории государственной школы, которого отправили в класс отстающих. Сериал также подчеркивает важность верить в себя и выходить из зоны комфорта. В одном из эпизодов ученики класса Иглесиаса не верили, что смогут хорошо сыграть в школьном спектакле. Однако они просто пошли и сделали все, что могли.

Клуб «Завтрак» (1985)

Завершает наш список фильмов еще один всеми любимый фильм! В этом комедийно-драматическом фильме о взрослении рассказывается история пяти старшеклассников-подростков, которые гораздо больше похожи друг на друга, чем они думали, за исключением того, что они находятся под стражей из-за проблем, которые они причинили в школе.