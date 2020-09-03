"Академия Амбрелла": опубликован первый ролик сериала от Netflix
Второй сезон вышел 31 июля, о продлении на третий пока информации нет.
Кадр из фильма "Академии Амбрелла"
Umbrella Academy/Facebook
На сервисе Netflix анонсировали ролик о создании финальной битвы второго сезона "Академии Амбрелла". Трейлер опубликован на YouTube-канале сервиса.
Читай также: Появился новый трейлер сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"
В центре сюжета история семьи супергероев, которые пытаются разгадать тайну смерти их отца и предотвратить надвигающийся апокалипсис.
Как сообщалось в Twitter сервиса показ второго сезона стартовал 31 июля.
По словам создателей, в этом сезоне было много сложной работы над визуальными эффектами. О третьем сезоне на данный момент ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что стала известна дата выхода второго сезона сериала "Мандалорец".