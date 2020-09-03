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"Академия Амбрелла": опубликован первый ролик сериала от Netflix

Второй сезон вышел 31 июля, о продлении на третий пока информации нет.

"Академия Амбрелла": опубликован первый ролик сериала от Netflix
Кадр из фильма "Академии Амбрелла"
Umbrella Academy/Facebook

На сервисе Netflix анонсировали ролик о создании финальной битвы второго сезона "Академии Амбрелла". Трейлер опубликован на YouTube-канале сервиса.

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В центре сюжета история семьи супергероев, которые пытаются разгадать тайну смерти их отца и предотвратить надвигающийся апокалипсис. 

Как сообщалось в Twitter сервиса показ второго сезона стартовал 31 июля.

По словам создателей, в этом сезоне было много сложной работы над визуальными эффектами. О третьем сезоне на данный момент ничего неизвестно.   

Ранее сообщалось, что стала известна дата выхода второго сезона сериала "Мандалорец". 

 

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Теги:
кино, сериалы, Netflix, сериалы от Netflix

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