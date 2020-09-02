АфишаАфиша

Появился новый трейлер сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"

Премьера запланирована на 14 сентября

Появился новый трейлер сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"
Сериал "Мы те, кто мы есть"/hbo.com

HBO анонсировал официальный трейлер мини-сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть". В центре сюжета история отношений двоих американских подростков, которые живут вместе с родителями на базе вооруженных сил США, расположенной неподалеку от Венеции.

Главные роли исполнили Франческа Скорсезе, Джек Дилан Грейзер, Алиси Брага, Хлоя Севиньи, Спенс Мур II, певица Джордан Кристин Симон и рэпер Кид Кади.

Читай также: Фантастический успех: сколько собрал фильм "Довод" в первую неделю проката

Итальянский режиссер, сценарист и продюсер Лука Гуаданьино, известный по фильмам "Зови меня своим именем",  "Повелитель мух".

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер будет играть роль отца, который занимается международным шпионажем. На данный момент подробности проекта не раскрываются.

Поделись:
Теги:
кино, новый сериал HBO, Лука Гуаданьино, Назови меня своим именем

Статьи по теме

"Глория": вышел трейлер фильма о феминистке
"Глория": вышел трейлер фильма о феминистке
Концерт группы "Аквариум", короткий метр и спектакль: чем заняться 4 сентября
Концерт группы "Аквариум", короткий метр и спектакль: чем заняться 4 сентября
"Академия Амбрелла": опубликован первый ролик сериала от Netflix
"Академия Амбрелла": опубликован первый ролик сериала от Netflix
Самые богатые знаменитости 2020: рейтинг Forbes
Самые богатые знаменитости 2020: рейтинг Forbes
Сериал "И будут люди": опубликован первый трейлер
Сериал "И будут люди": опубликован первый трейлер
Названа дата выхода второго сезона сериала "Мандалорец"
Названа дата выхода второго сезона сериала "Мандалорец"

Личность дня

Чарли Шину 53: ТОП-5 фильмов

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK