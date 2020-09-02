Появился новый трейлер сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"
Премьера запланирована на 14 сентября
HBO анонсировал официальный трейлер мини-сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть". В центре сюжета история отношений двоих американских подростков, которые живут вместе с родителями на базе вооруженных сил США, расположенной неподалеку от Венеции.
Главные роли исполнили Франческа Скорсезе, Джек Дилан Грейзер, Алиси Брага, Хлоя Севиньи, Спенс Мур II, певица Джордан Кристин Симон и рэпер Кид Кади.
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Итальянский режиссер, сценарист и продюсер Лука Гуаданьино, известный по фильмам "Зови меня своим именем", "Повелитель мух".
Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер будет играть роль отца, который занимается международным шпионажем. На данный момент подробности проекта не раскрываются.