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Фантастический успех: сколько собрал фильм "Довод" в первую неделю проката

Фильм посмотрели в 40 странах мира.

Фантастический успех: сколько собрал фильм "Довод" в первую неделю проката
Фильм "Довод"/imdb.com

Кинокомпания Warner Bros. обнародовала данные за первую неделю проката фильма "Довод".  Результаты оказались фантастическими и принесли ее создателям 53 миллиона долларов. Об этом сообщают иностранные СМИ.

О первых успехах картины рассказал глава компании Тоби Эммерих.

У нас фантастический старт на международном уровне, и мы очень довольны. Кристофер Нолан снова представил достойную просмотра картину, которую обязательно нужно смотреть на большом экране, и мы очень рады, что зрители по всему миру получили возможность увидеть "Довод"

Это не заключительные результаты успеха фильма. С З сентября фильм покажут в США, Китае и других странах.

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Бюджет фильма составил 200 миллионов долларов. Шпионский блокбастер Кристофера Нолана стал одним из самых ожидаемых премьер года. В условиях пандемии непросто достичь таких результатов проката. Кроме этого, премьера фильма откладывалась несколько раз. В украинском прокате премьера фильма состоялась 26 августа 2020 года.  

Ранее сообщалось, какие кинопремьеры 2020 года можно посмотреть в сентябре  в кинотеатрах. 

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Теги:
Роберт Патинссон, Довод, новый фильм Кристофера Нолана, тенет

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