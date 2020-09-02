Фантастический успех: сколько собрал фильм "Довод" в первую неделю проката
Фильм посмотрели в 40 странах мира.
Кинокомпания Warner Bros. обнародовала данные за первую неделю проката фильма "Довод". Результаты оказались фантастическими и принесли ее создателям 53 миллиона долларов. Об этом сообщают иностранные СМИ.
О первых успехах картины рассказал глава компании Тоби Эммерих.
У нас фантастический старт на международном уровне, и мы очень довольны. Кристофер Нолан снова представил достойную просмотра картину, которую обязательно нужно смотреть на большом экране, и мы очень рады, что зрители по всему миру получили возможность увидеть "Довод"
Это не заключительные результаты успеха фильма. С З сентября фильм покажут в США, Китае и других странах.
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Бюджет фильма составил 200 миллионов долларов. Шпионский блокбастер Кристофера Нолана стал одним из самых ожидаемых премьер года. В условиях пандемии непросто достичь таких результатов проката. Кроме этого, премьера фильма откладывалась несколько раз. В украинском прокате премьера фильма состоялась 26 августа 2020 года.
Ранее сообщалось, какие кинопремьеры 2020 года можно посмотреть в сентябре в кинотеатрах.