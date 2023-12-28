Новогодние рецепты от зарубежных звезд: ТОП-3

«Слим-салат» от Джулии Робертс, новогодний кекс от Риз Уизерспун и закуска «Хрустящий краб» от Роберта Паттинсона

Автор: Мельник Анна

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«Слим-салат» от Джулии Робертс

Казалось бы, зачем известным личностям готовить своими руками? Ведь они могут себе позволить каждый день есть в лучших ресторанах по всему миру. Но оказалось, что для многих кулинария — отличный способ снять напряжение и отдохнуть с семьей. Собрали для вас несколько рецептов от голливудских звезд, которые разнообразят ваш новогодний стол.

«Слим-салат» от Джулии Робертс коллаж: gettyimages.com/pinterest

Популярная американская актриса Джулия Робертс с кулинарией на «ты». Она уверяет, что может приготовить любое блюдо. Чаще всего для себя и троих детей делает рыбу, а по праздникам удивляет гостей едой домашнего приготовления. Одно из любимых блюд актрисы — «слим-салат», который идеально украсит праздничный стол. Более того, он поможет даже похудеть и при этом не испытывать голод.

Ингредиенты:

Креветки — 400 г

Авокадо — 1 шт.

Огурец — 4 шт.

Яблоко — 2 шт.

Лайм — 1 шт.

Зеленый лук — по вкусу

Оливковое масло — по вкусу

Лимонный сок — по вкусу

Способ приготовления:

Возьмите 1 авокадо, 4 огурца и 2 яблока и нарубите мелкими кусочками. Добавьте к смеси нарезанный дольками лайм, зеленый лук и отваренные креветки. Полейте блюдо заправкой из оливкового масла и лимонного сока. Приятного аппетита!

Новогодний кекс от Риз Уизерспун

Риз Уизерспун фото: instagram reesewitherspoon

"Этот пирог с яблочным пюре – один из моих самых любимых. Его можно испечь для всей семьи во время каникул. Так много сладких воспоминаний", – написала Риз Уизерспун в своем Instagram пару лет назад.

Ингредиенты:

1 чашка (225 г) мягкого сливочного масла

2 чашки сахара

3 чашки консервированного яблочного пюре

3 чашки муки

1 ч. л. корицы

1 ч. л. мускатного ореха

1 3/4 ч. л. пищевой соды

1/2 ч. л. поваренной соли

1 чашка желтого изюма

1 чашка нарезанных орехов пекан

1 ч. л. ванильного экстракта

Для глазури:

2 чашки светло-коричневого сахара

1/3 стакана жирных сливок

4 ст. л. сливочного масла

1 ч. л. ванильного экстракта

1 стакан просеянной сахарной пудры

1/2 ч. л. поваренной соли

Способ приготовления:

Смажьте маслом и присыпьте мукой форму для кекса диаметром 23 см. В миске смешайте сливочное масло и сахар в пышный светлый крем. Добавьте яблочное пюре, взбивая на низкой скорости. В отдельной миске просейте вместе муку, корицу, мускатный орех, пищевую соду и соль. Зачерпните 1/4 стакана мучной смеси, перемешайте с изюмом и орехами пекан. В несколько приемов добавьте муку в масляную смесь. Затем добавьте орехи и изюм вместе с ванилью и перемешайте вручную. Вылейте тесто в подготовленную форму и запекайте в течение 90 минут или пока зубочистка, вставленная в центральную часть пирога, не выйдет чистой. Дайте немного остыть и выньте кекс из формы, чтобы он полностью остыл. Сделайте глазурь. В маленькой кастрюле смешайте коричневый сахар, сливки и масло. На среднем огне доведите смесь до кипения, периодически помешивая, до однородного состояния. Снимите с огня и добавьте ванильный экстракт, сахарную пудру и соль. Тщательно смешайте. Очень быстро вылейте глазурь на пирог, позволяя ей свободно стекать.

Закуска «Хрустящий краб» от Роберта Паттинсона

Закуска «Хрустящий краб» от Роберта Паттинсона коллаж: gettyimages.com/pinterest

Знаменитый британский актер Роберт Паттинсон предпочитает домашнюю еду и блюда, требующие минимальных усилий для их приготовления. Как шутит сам Роб, это должно быть что-то «не сложнее поджаренного тоста». Попробуйте приготовить по рецепту Роберта Паттинсона закуску, которая отлично подойдет для новогодней вечеринки.

Ингредиенты:

Мясо краба

1 стакан муки

1/3 стакана кукурузного крахмала

1 ст. ложка разрыхлителя

1 ст. ложка соли

1/2 ст. ложки кайенского перца

1 1/4 стакана холодной минеральной газированной воды

Растительное масло для фритюра

Способ приготовления:

Нагреть фритюрницу до 150 градусов. Вместо фритюрницы можно использовать кастрюлю с толстым дном с учетом того, что растительное масло должно быть налито не более чем на 1/3 ее высоты, а глубина фритюра должна составлять 6–8 см. Соединить муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель, соль и кайенский перец в миске среднего размера. Добавить минеральную воду, перемешать, чтобы не было комочков. Окунуть 6–7 кусочков крабового мяса в кляр, затем опустить на 2–3 минуты в горячее масло. Когда кусочки станут слегка золотистыми, вынуть их шумовкой и положить на бумажное полотенце, чтобы дать стечь остаткам масла. Когда все кусочки крабового мяса будут обжарены, подавайте их к столу с любым соусом по вкусу и овощным гарниром.

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