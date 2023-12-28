Новогодние рецепты от зарубежных звезд: ТОП-3
«Слим-салат» от Джулии Робертс, новогодний кекс от Риз Уизерспун и закуска «Хрустящий краб» от Роберта Паттинсона
Читай также: Новогодний пунш с шампанским: ТОП-3 рецептаКазалось бы, зачем известным личностям готовить своими руками? Ведь они могут себе позволить каждый день есть в лучших ресторанах по всему миру. Но оказалось, что для многих кулинария — отличный способ снять напряжение и отдохнуть с семьей. Собрали для вас несколько рецептов от голливудских звезд, которые разнообразят ваш новогодний стол.
«Слим-салат» от Джулии Робертс
Популярная американская актриса Джулия Робертс с кулинарией на «ты». Она уверяет, что может приготовить любое блюдо. Чаще всего для себя и троих детей делает рыбу, а по праздникам удивляет гостей едой домашнего приготовления. Одно из любимых блюд актрисы — «слим-салат», который идеально украсит праздничный стол. Более того, он поможет даже похудеть и при этом не испытывать голод.
Ингредиенты:
- Креветки — 400 г
- Авокадо — 1 шт.
- Огурец — 4 шт.
- Яблоко — 2 шт.
- Лайм — 1 шт.
- Зеленый лук — по вкусу
- Оливковое масло — по вкусу
- Лимонный сок — по вкусу
Способ приготовления:
- Возьмите 1 авокадо, 4 огурца и 2 яблока и нарубите мелкими кусочками.
- Добавьте к смеси нарезанный дольками лайм, зеленый лук и отваренные креветки.
- Полейте блюдо заправкой из оливкового масла и лимонного сока.
- Приятного аппетита!
Новогодний кекс от Риз Уизерспун
"Этот пирог с яблочным пюре – один из моих самых любимых. Его можно испечь для всей семьи во время каникул. Так много сладких воспоминаний", – написала Риз Уизерспун в своем Instagram пару лет назад.
Ингредиенты:
- 1 чашка (225 г) мягкого сливочного масла
- 2 чашки сахара
- 3 чашки консервированного яблочного пюре
- 3 чашки муки
- 1 ч. л. корицы
- 1 ч. л. мускатного ореха
- 1 3/4 ч. л. пищевой соды
- 1/2 ч. л. поваренной соли
- 1 чашка желтого изюма
- 1 чашка нарезанных орехов пекан
- 1 ч. л. ванильного экстракта
Для глазури:
- 2 чашки светло-коричневого сахара
- 1/3 стакана жирных сливок
- 4 ст. л. сливочного масла
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1 стакан просеянной сахарной пудры
- 1/2 ч. л. поваренной соли
Способ приготовления:
- Смажьте маслом и присыпьте мукой форму для кекса диаметром 23 см. В миске смешайте сливочное масло и сахар в пышный светлый крем. Добавьте яблочное пюре, взбивая на низкой скорости. В отдельной миске просейте вместе муку, корицу, мускатный орех, пищевую соду и соль. Зачерпните 1/4 стакана мучной смеси, перемешайте с изюмом и орехами пекан. В несколько приемов добавьте муку в масляную смесь. Затем добавьте орехи и изюм вместе с ванилью и перемешайте вручную.
- Вылейте тесто в подготовленную форму и запекайте в течение 90 минут или пока зубочистка, вставленная в центральную часть пирога, не выйдет чистой. Дайте немного остыть и выньте кекс из формы, чтобы он полностью остыл.
- Сделайте глазурь. В маленькой кастрюле смешайте коричневый сахар, сливки и масло. На среднем огне доведите смесь до кипения, периодически помешивая, до однородного состояния. Снимите с огня и добавьте ванильный экстракт, сахарную пудру и соль. Тщательно смешайте. Очень быстро вылейте глазурь на пирог, позволяя ей свободно стекать.
Закуска «Хрустящий краб» от Роберта Паттинсона
Знаменитый британский актер Роберт Паттинсон предпочитает домашнюю еду и блюда, требующие минимальных усилий для их приготовления. Как шутит сам Роб, это должно быть что-то «не сложнее поджаренного тоста». Попробуйте приготовить по рецепту Роберта Паттинсона закуску, которая отлично подойдет для новогодней вечеринки.
Ингредиенты:
- Мясо краба
- 1 стакан муки
- 1/3 стакана кукурузного крахмала
- 1 ст. ложка разрыхлителя
- 1 ст. ложка соли
- 1/2 ст. ложки кайенского перца
- 1 1/4 стакана холодной минеральной газированной воды
- Растительное масло для фритюра
Способ приготовления:
- Нагреть фритюрницу до 150 градусов. Вместо фритюрницы можно использовать кастрюлю с толстым дном с учетом того, что растительное масло должно быть налито не более чем на 1/3 ее высоты, а глубина фритюра должна составлять 6–8 см.
- Соединить муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель, соль и кайенский перец в миске среднего размера. Добавить минеральную воду, перемешать, чтобы не было комочков.
- Окунуть 6–7 кусочков крабового мяса в кляр, затем опустить на 2–3 минуты в горячее масло. Когда кусочки станут слегка золотистыми, вынуть их шумовкой и положить на бумажное полотенце, чтобы дать стечь остаткам масла.
- Когда все кусочки крабового мяса будут обжарены, подавайте их к столу с любым соусом по вкусу и овощным гарниром.
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