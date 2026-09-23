Сериалы Netflix: лучшие на неделе 14 – 20 сентября 2026 года
Какие сериалы смотрят украинцы на популярном стриминговом сервисе
Новая криминально-биографическая драма-антология «Монстр: История Лиззи Борден» возглавила мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 14 по 20 сентября 2026 года. За первую неделю после премьеры проект собрал 12,1 млн зрителей и 80,1 млн часов просмотров. Сюжет рассказывает о Лиззи Борден, оказавшейся в ловушке жестокой семьи викторианской эпохи и совершившей кровавое убийство своих родителей топором.
Читай также: Кевина Костнера заподозрили в отношениях с младшей на 32 года блогершейНа второй строчке оказался новый подростковый спортивный драматический сериал «Стерневая». После семейного скандала подростка-гребчиху Тиган Тао перевозят в маленький городок, где она присоединяется к мужской команде по гребле в элитной частной школе. За первую неделю сериал привлек 11,3 млн зрителей и 70,1 млн часов просмотров.
Третье место занял долгожданный второй сезон криминально-комедийного сериала Гая Ричи «Джентльмены». В новых сериях у Эдди большие планы по расширению своей империи — с благословения Бобби или без него, а Сьюзи начинает искать новый способ расширить бизнес. Продолжение приключений собрало 6 млн зрителей и 44,7 млн часов просмотров.
10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 14 – 20 сентября 2026 года:
- «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон — 12,1 млн зрителей
- «Стерневая», первый сезон — 11,3 млн зрителей
- «Джентльмены», второй сезон — 6 млн зрителей
- «Кукольный домик Габби», четырнадцатый сезон — 4,3 млн зрителей
- «Джентльмены», первый сезон — 3,4 млн зрителей
- Raw: 2026 (выпуск за 14 сентября) — 3,1 млн зрителей
- «Смерть жены пастора», первый сезон — 2,5 млн зрителей
- «Джо Кой: Синий от ярости» — 2,5 млн зрителей
- «CrunchLabs Марка Робера», пятый сезон — 2 млн зрителей
- «Красота в черном», третий сезон — 1,9 млн зрителей
В рейтинге украинских пользователей Netflix на первую строчку поднялся второй сезон криминальной комедии «Джентльмены».
Второе место в Украине занял новый сезон биографического триллера «Монстр: История Лиззи Борден».
Третью позицию получил нидерландский драматический триллер «Совершенная ложь». История разворачивается вокруг четырех идеальных на вид пар: когда один из их компании погибает во время пожара в доме, они вынуждены поставить под сомнение все, что, как им казалось, они знали друг о друге.
ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 14 – 20 сентября 2026 года:
- «Джентльмены», второй сезон
- «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон
- «Совершенная ложь», первый сезон
- «Стерневая», первый сезон
- «Джентльмены», первый сезон
- «Кукла», мини-сериал
- «Такси для опера», первый сезон
- «Отважная девушка», первый сезон
- «Кукольный домик Габби», четырнадцатый сезон
- «Красота в черном», третий сезон