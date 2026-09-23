Сериалы Netflix: лучшие на неделе 14 – 20 сентября 2026 года

Какие сериалы смотрят украинцы на популярном стриминговом сервисе

Автор: Коваленко Наталья

Новая криминально-биографическая драма-антология «Монстр: История Лиззи Борден» возглавила мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 14 по 20 сентября 2026 года. За первую неделю после премьеры проект собрал 12,1 млн зрителей и 80,1 млн часов просмотров. Сюжет рассказывает о Лиззи Борден, оказавшейся в ловушке жестокой семьи викторианской эпохи и совершившей кровавое убийство своих родителей топором.

Читай также: Кевина Костнера заподозрили в отношениях с младшей на 32 года блогершей

На второй строчке оказался новый подростковый спортивный драматический сериал. После семейного скандала подростка-гребчиху Тиган Тао перевозят в маленький городок, где она присоединяется к мужской команде по гребле в элитной частной школе. За первую неделю сериал привлек 11,3 млн зрителей и 70,1 млн часов просмотров.

Третье место занял долгожданный второй сезон криминально-комедийного сериала Гая Ричи «Джентльмены». В новых сериях у Эдди большие планы по расширению своей империи — с благословения Бобби или без него, а Сьюзи начинает искать новый способ расширить бизнес. Продолжение приключений собрало 6 млн зрителей и 44,7 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 14 – 20 сентября 2026 года:

«Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон — 12,1 млн зрителей «Стерневая», первый сезон — 11,3 млн зрителей «Джентльмены», второй сезон — 6 млн зрителей «Кукольный домик Габби», четырнадцатый сезон — 4,3 млн зрителей «Джентльмены», первый сезон — 3,4 млн зрителей Raw: 2026 (выпуск за 14 сентября) — 3,1 млн зрителей «Смерть жены пастора», первый сезон — 2,5 млн зрителей «Джо Кой: Синий от ярости» — 2,5 млн зрителей «CrunchLabs Марка Робера», пятый сезон — 2 млн зрителей «Красота в черном», третий сезон — 1,9 млн зрителей

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 14 – 20 сентября 2026 года) Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix на первую строчку поднялся второй сезон криминальной комедии «Джентльмены».

Второе место в Украине занял новый сезон биографического триллера «Монстр: История Лиззи Борден».

Третью позицию получил нидерландский драматический триллер «Совершенная ложь». История разворачивается вокруг четырех идеальных на вид пар: когда один из их компании погибает во время пожара в доме, они вынуждены поставить под сомнение все, что, как им казалось, они знали друг о друге.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 14 – 20 сентября 2026 года:

«Джентльмены», второй сезон «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон «Совершенная ложь», первый сезон «Стерневая», первый сезон «Джентльмены», первый сезон «Кукла», мини-сериал «Такси для опера», первый сезон «Отважная девушка», первый сезон «Кукольный домик Габби», четырнадцатый сезон «Красота в черном», третий сезон