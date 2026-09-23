АфишаАфиша
Русский Українська

Сериалы Netflix: лучшие на неделе 14 – 20 сентября 2026 года

Какие сериалы смотрят украинцы на популярном стриминговом сервисе

Автор: Коваленко Наталья
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 14 – 20 сентября 2026 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 14 – 20 сентября 2026 года
Netflix

Новая криминально-биографическая драма-антология «Монстр: История Лиззи Борден» возглавила мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 14 по 20 сентября 2026 года. За первую неделю после премьеры проект собрал 12,1 млн зрителей и 80,1 млн часов просмотров. Сюжет рассказывает о Лиззи Борден, оказавшейся в ловушке жестокой семьи викторианской эпохи и совершившей кровавое убийство своих родителей топором.

Читай также: Кевина Костнера заподозрили в отношениях с младшей на 32 года блогершей

На второй строчке оказался новый подростковый спортивный драматический сериал «Стерневая». После семейного скандала подростка-гребчиху Тиган Тао перевозят в маленький городок, где она присоединяется к мужской команде по гребле в элитной частной школе. За первую неделю сериал привлек 11,3 млн зрителей и 70,1 млн часов просмотров.

Третье место занял долгожданный второй сезон криминально-комедийного сериала Гая Ричи «Джентльмены». В новых сериях у Эдди большие планы по расширению своей империи — с благословения Бобби или без него, а Сьюзи начинает искать новый способ расширить бизнес. Продолжение приключений собрало 6 млн зрителей и 44,7 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 14 – 20 сентября 2026 года:

  1. «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон — 12,1 млн зрителей
  2. «Стерневая», первый сезон — 11,3 млн зрителей
  3. «Джентльмены», второй сезон — 6 млн зрителей
  4. «Кукольный домик Габби», четырнадцатый сезон — 4,3 млн зрителей
  5. «Джентльмены», первый сезон — 3,4 млн зрителей
  6. Raw: 2026 (выпуск за 14 сентября) — 3,1 млн зрителей
  7. «Смерть жены пастора», первый сезон — 2,5 млн зрителей
  8. «Джо Кой: Синий от ярости» — 2,5 млн зрителей
  9. «CrunchLabs Марка Робера», пятый сезон — 2 млн зрителей
  10. «Красота в черном», третий сезон — 1,9 млн зрителей

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 14 – 20 сентября 2026 года)
Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 14 – 20 сентября 2026 года)
Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix на первую строчку поднялся второй сезон криминальной комедии «Джентльмены».

Второе место в Украине занял новый сезон биографического триллера «Монстр: История Лиззи Борден».

Третью позицию получил нидерландский драматический триллер «Совершенная ложь». История разворачивается вокруг четырех идеальных на вид пар: когда один из их компании погибает во время пожара в доме, они вынуждены поставить под сомнение все, что, как им казалось, они знали друг о друге.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 14 – 20 сентября 2026 года:

  1. «Джентльмены», второй сезон
  2. «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон
  3. «Совершенная ложь», первый сезон
  4. «Стерневая», первый сезон
  5. «Джентльмены», первый сезон
  6. «Кукла», мини-сериал
  7. «Такси для опера», первый сезон
  8. «Отважная девушка», первый сезон
  9. «Кукольный домик Габби», четырнадцатый сезон
  10. «Красота в черном», третий сезон

Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 14 – 20 сентября 2026 года)
Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 14 – 20 сентября 2026 года)
Netflix

Читайте нас в Google.News
Теги:
сериалы, рейтинг, Netflix, Что посмотреть, сериалы Netflix

Статьи по теме

Звезду турецких сериалов задержали в аэропорту по делу о наркотиках
Звезду турецких сериалов задержали в аэропорту по делу о наркотиках
ТОП-12 самых недооцененных фильмов XXI века
ТОП-12 самых недооцененных фильмов XXI века
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 24 – 30 августа 2026 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 24 – 30 августа 2026 года
Витер поведал о муже Могилевской и том, какя она мать
Витер поведал о муже Могилевской и том, какя она мать
Горбунов бок о бок с Ван Даммом обратился к дочери
Горбунов бок о бок с Ван Даммом обратился к дочери
Лонгория вернулась к своей роли из Отчаянных домохозяек
Лонгория вернулась к своей роли из Отчаянных домохозяек

Личность дня

Объявлена официальная причина смерти актрисы Хейден Панеттьер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK