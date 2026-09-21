Звезду турецких сериалов задержали в аэропорту по делу о наркотиках

Афра Сарачоглу решила содействовать следствию, поэтому специально вернулась из-за границы.

Афру Сарачоглу – турецкую актрису, известную по роли Сейран в сериале "Перелетная птица/Yalı Çapkını)" – задержали правоохранители по ее возвращении в Турцию.

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В настоящее время в стране идет масштабное расследование по делу о наркотиках, в рамках которого под подозрением оказались сотни человек. Среди последних – представители шоу-бизнеса, блогеры и спортсмены. Фигуранткой дела оказалась и 28-летняя Сарачоглу. Ордер на ее арест был выдан, когда она находилась во Франции. Об этом говорится на hurriyet.

instagram afrasaracoglu

Узнав об этом, актриса заявила, что вернется в Турцию и будет сотрудничать со следствием. Она объяснила, что находилась за границей из-за запланированной командировки, но намеревалась как можно быстрее прибыть в страну, чтобы дать необходимые показания.

Потом Сарачоглу прилетела в Стамбул, где ее сразу задержали полицейские. Теперь актрисе должны провести медицинский осмотр и взять необходимые анализы.

instagram afrasaracoglu

Одновременно задержание не означает доказанную причастность артистки к правонарушению. Если следствие не установит ее связь с преступлением, обвинения с Сарачоглу будут сняты.

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Антинаркотическая операция в Турции продолжается около года. За это время правоохранители задержали или объявили в розыск более 250 человек.