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Лонгория вернулась к своей роли из Отчаянных домохозяек

Ева Лонгория на радость поклонников популярного сериала воспроизвела у бассейна Габриэль Солис.

Автор: Дмитрий Сыч
Лонгория вернулась к своей роли из Отчаянных домохозяек
Публика высоко оценила старания актрисы
instagram evalongoria

Ева Лонгория снова превратилась в Габриэль Солис из популярного в нулевых американского сериала "Отчаянные домохозяйки/Desperate Housewives". 51-летняя актриса вернулась к образу в эффектном макси-платье, украшенном пайетками. В этой одежде она сымитировала уборку бассейна.

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Видео Ева опубликовала в инстаграме. Звезда оставила к нему шутливую подпись о том, что только через два десятилетия она наконец-то взялась за домашние дела.

Публикация вызвала теплую реакцию поклонников. В комментариях они назвали Лонгорию королевой и поделились желанием снова увидеть на экране "Отчаянных домохозяек".

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Сериал длился восемь сезонов. Первый из них зрители встретили в 2004 году, а последний достался публике в 2012-м.

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Теги:
кино, сериал, Отчаянные домохозяйки, юмор, актриса, шоу-бизнес, образ, Ева Лонгория

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