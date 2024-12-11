Катя Чили стала жертвой угроз после недавнего интервью

Катя Chilly в ноябре поведала о кризисе в жизни, сыне и отказе от вегетарианства.

Украинская певица Катя Чили, которая обрела популярность в 90-х и начале 2000-х, сообщила, что ее семья столкнулась с угрозами после выхода последнего интервью. На своей странице в фейсбуке артистка рассказала, что бесіда подверглась искажению: из контекста были вырваны фразы, что привело к агрессии и нападкам.

Читай также: Меган Фокс порвала с виновником своей беременности после просмотра его смартфона

Катя Чили выразила возмущение тем, как журналисты подают материал, чтобы привлечь внимание. По ее словам, манипуляции с заголовками и монтажем привели к тому, что она и ее близкие стали мишенью недоброжелателей.

Артистка подчеркнула: личный кризис, который она описала в интервью, – это обычный человеческий опыт, не заслуживающий столь бурной негативной реакции. Ее возмутило, что общество сосредоточилось на мелочах, например, на том, что она впервые за 22 года съела мясо или выпила вина, а ее творчество осталось практически без внимания.

Катя Чили написала, что давление, вызванное подобным отношением СМИ и общества, вынуждает многих артистов "сходить с дистанции". Она выразила надежду на то, что клевета и провокации начнут пресекаться на законодательном уровне, подчеркнув, что открытость в общении с прессой не должна оборачиваться угрозами.

Певица добавила, что отныне в интервью не будет обсуждать своего сына Святозара, чтобы оградить его от нападок. Она объяснила, что хочет защитить самое святое в своей жизни от чужого вмешательства.

Катя Чили напомнила, что ей удалось преодолеть сложный период жизни, который вдохновил ее вернуться к творчеству. Певица призвала уважать личные границы и поведала, что стремится трудиться для своей страны, оставаясь искренней и открытой. Но теперь будет это делать с оглядкой на последствия.

Читай также: Принц Гарри судится с британским таблоидом – ожидается 4-дневный допрос

Позже певица отредактировала свой пост, отметив, что видео удалено, а автор репортажа принес извинения.

Ранее сообщалось о том, почему Катя Чили вернулась к мясоедству и употреблению алкоголя.