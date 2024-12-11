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Принц Гарри судится с британским таблоидом – ожидается 4-дневный допрос

Сын принцессы Дианы обвиняет представителей прессы в незаконном доступе к его телефону.

Автор: Дмитрий Сыч
Принц Гарри судится с британским таблоидом – ожидается 4-дневный допрос
Судебное разбирательство охватывает 30 статей
Getty Images

В 2025 году принцу Гарри предстоит вернуться в Великобританию для участия в четырехдневном допросе. Последний намечается в рамках судебного разбирательства против таблоида The Sun. Герцог Сассекский, отказавшийся от королевских обязанностей и переехавший в США, обвиняет издателя News Group Newspapers в незаконном сборе личной информации. Судебное разбирательство охватывает 30 статей и принцу придется дать показания по каждой из них.

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Адвокат ответчика Энтони Хадсон отвергает обвинения и утверждает, что действия принца Гарри являются "незаконными". Во время досудебного слушания он подчеркнул, что дело представляет собой попытку инициировать общественное расследование, а не удовлетворить индивидуальные иски.

Принц Гарри заявил, что готов бороться до конца, даже если компенсация будет символической. Он подчеркивает принципиальность своего иска, связанного с его стремлением отстоять право на конфиденциальность.

Иск был подан еще в 2019 году, когда герцог обвинил таблоиды The Sun и Daily Mirror в незаконном доступе к его телефону и использовании личной информации. В 2023 году принц Гарри одержал одну из побед в этом деле, назвав себя "истребителем драконов". Его адвокат убежден, что расследование и судебные разбирательства важны не только для Гарри лично, но и для защиты других членов королевской семьи, которые годами становились легкой добычей для прессы. 

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Теги:
Великобритания, суд, принц Гарри

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