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Шакира подала в суд на Жерара Пике через 4 года после разрыва: причина

Экс-влюбленные впервые за долгое время встретились на публике

Автор: Коваленко Наталья
Шакира подала в суд на Жерара Пике через 4 года после разрыва: причина
Шакира подала в суд на Жерара Пике через 4 года после разрыва: причина
Getty Images

Всемирно известная колумбийская певица Шакира и ее бывший избранник, испанский футболист Жерар Пике, снова оказались в суде. Спустя четыре года после громкого расставания 49-летняя исполнительница подала иск с требованием изменить условия соглашения об опеке над их двумя общими сыновьями — 13-летним Миланом и 11-летним Сашей.

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По данным издания Hello, во вторник, 6 октября, знаменитости лично прибыли в суд Ciutat de la Justícia в Барселоне, чтобы урегулировать спорные вопросы.

Шакира стремится изменить график и условия поездок мальчиков между Майами, где они живут с матерью, и Барселоной, где живет Пике. Певица настаивает, чтобы во время коротких каникул Жерар сам прилетал в США, а не заставлял детей регулярно совершать длительные перелеты.

«Это позволит детям дольше сохранять свой школьный, социальный и семейный режим. Основное бремя перелетов не должно лежать исключительно на детях», — заявили представители артистки.

В судебных документах подчеркивается, что Шакира не пытается уменьшить время, которое отец проводит с сыновьями, а лишь стремится защитить их физическое и эмоциональное благополучие, избавив от постоянной смены часовых поясов.

Шакира и Жерар Пике были вместе на протяжении 11 лет — с 2011 по 2022 год. После разрыва, который сопровождался громким медийным скандалом из-за измен спортсмена, артистка получила разрешение перевезти детей в Майами.

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Теги:
Шакира, суд, шоу-бизнес, Жерар Пике

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