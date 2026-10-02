Холли Берри обвиняется в насилии по отношению к сыну-подростку

Бывший муж звезды Готики Оливье Мартинес заявил, что актриса душила их сына Масео.

Холли Берри оказалась в центре судебного скандала после обвинений со стороны бывшего супруга, французского актера Оливье Мартинеса. Он заявил о физическом насилии со стороны американской коллеги по отношению к их 12-летнему сыну Масео.

1 октября Мартинес получил временный ограничительный судебный ордер, касающийся его и сына. В судебных документах актер утверждает, что Берри схватила мальчика за шею и начала душить с криком: "Кто теперь главный?"

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Оливье утверждает, что подобные инциденты случались и раньше, на протяжении последних нескольких лет. Он также заявил, что сам испытывал словесное и эмоциональное давление со стороны бывшей жены. Адвокат актера подчеркнул: его клиент озабочен здоровьем, безопасностью и благополучием сына.

Согласно временному судебному решению, Холли Берри сможет проводить время с Масео по понедельникам, вторникам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 20:00. В то же время суд отклонил требование Мартинеса по поводу проверок актрисы на трезвость, сославшись на недостаточные подтверждения.

instagram halleberry

Представительница Берри отклонила обвинения, назвав действия бывшего мужа Берри безосновательными и вводящими в заблуждение. По ее словам, актриса намерена и дальше защищать интересы сына и выражать ему любовь и поддержку.

Слушание по делу должно состояться в течение октября. До этого времени обвинения остаются утверждениями стороны Мартинеса, а не установленными судом фактами.

Отношения бывших супругов и прежде сопровождались судебными спорами. В частности, француз добился через суд назначение алиментов на содержание сына.

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К слову, у Берри также были судебные конфликты с бывшим партнером Габриэлем Обри, от которого она родила дочь Налу.