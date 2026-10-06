Синди Кроуфорд подает в суд на реабилитационный центр из-за смерти сына

Пресли Гербер погиб в 27-летнем возрасте

Автор: Коваленко Наталья

Американская супермодель Синди Кроуфорд и ее муж, бизнесмен Рэнди Гербер, готовят судебный иск против реабилитационного центра в Санта-Монике, где в конце сентября погиб их 27-летний сын Пресли.

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20 сентября парня нашли без сознания в личной комнате заведения. Родители стремятся провести полное расследование и привлечь к ответственности всех причастных к трагедии.

Как сообщает The News International, Синди и Рэнди хотят получить детальный отчет обо всех событиях с момента прибытия Пресли в заведение и до минуты его смерти. Кроме того, под пристальное внимание правоохранителей и адвокатов попадет и коуч трезвости, сопровождавший парня.

«Синди и Рэнди хотят не просто ответов — они стремятся к привлечению к ответственности. Они изучают все возможные юридические варианты. Если были допущены ошибки, они хотят, чтобы за это настали последствия», — сообщил источник из окружения семьи.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер с дочерью и сыном Getty Images

Родителей больше всего возмущает вопрос бездействия персонала заведения, которому они доверили жизнь сына.

«Их сына привезли туда, потому что ему нужна была помощь. Вопрос, который они задают: как уязвимый 27-летний парень под кайфом оказался один в комнате за несколько часов до смерти? Кто ответит за надзор за ним? Они хотят, чтобы этот центр закрыли, а все причастные — включая человека, который привез его и бросил — понесли ответственность. Они похоронили сына. Теперь они готовятся бороться за него», — добавил инсайдер.

Звездная семья подчеркивает, что делает это также для того, чтобы ни одна другая семья не прошла через подобный ужас.