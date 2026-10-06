Синди Кроуфорд подает в суд на реабилитационный центр из-за смерти сына
Пресли Гербер погиб в 27-летнем возрасте
Американская супермодель Синди Кроуфорд и ее муж, бизнесмен Рэнди Гербер, готовят судебный иск против реабилитационного центра в Санта-Монике, где в конце сентября погиб их 27-летний сын Пресли.
Читай также: «Ее боятся даже соседи»: Полякова с юмором поздравила младшую дочь с 15-летием20 сентября парня нашли без сознания в личной комнате заведения. Родители стремятся провести полное расследование и привлечь к ответственности всех причастных к трагедии.
Как сообщает The News International, Синди и Рэнди хотят получить детальный отчет обо всех событиях с момента прибытия Пресли в заведение и до минуты его смерти. Кроме того, под пристальное внимание правоохранителей и адвокатов попадет и коуч трезвости, сопровождавший парня.
«Синди и Рэнди хотят не просто ответов — они стремятся к привлечению к ответственности. Они изучают все возможные юридические варианты. Если были допущены ошибки, они хотят, чтобы за это настали последствия», — сообщил источник из окружения семьи.
Родителей больше всего возмущает вопрос бездействия персонала заведения, которому они доверили жизнь сына.
«Их сына привезли туда, потому что ему нужна была помощь. Вопрос, который они задают: как уязвимый 27-летний парень под кайфом оказался один в комнате за несколько часов до смерти? Кто ответит за надзор за ним? Они хотят, чтобы этот центр закрыли, а все причастные — включая человека, который привез его и бросил — понесли ответственность. Они похоронили сына. Теперь они готовятся бороться за него», — добавил инсайдер.
Звездная семья подчеркивает, что делает это также для того, чтобы ни одна другая семья не прошла через подобный ужас.