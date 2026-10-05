Эндрю Маунтбаттен-Виндзор оспаривает в суде ордера на обыск

Автор: Коваленко Наталья

Экс-принц Эндрю подает в суд на полицию из-за своего ареста

Лишенный королевских титулов Эндрю Маунтбаттен-Виндзор (бывший принц Эндрю) начал судебный процесс против правоохранительных органов Великобритании. Как пишет BBC, адвокаты 66-летнего экс-герцога Йоркского подали иск о проведении судебного пересмотра законности ордеров на обыск, выданных Центральным уголовным судом, на основании которых он был арестован в феврале 2026 года.

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Ответчиками по делу выступают главный констебль полиции Долины Темзы и непосредственно Центральный уголовный суд. Полиция Долины Темзы подтвердила участие в судебном разбирательстве, однако воздержалась от раскрытия подробностей.

«Мы принимаем участие в судебных разбирательствах относительно ордеров, ранее полученных в Центральном уголовном суде. Поскольку эти судебные разбирательства сейчас продолжаются, с нашей стороны было бы нецелесообразно предоставлять дальнейшие комментарии», — рассказал спикер полиции.

Первое заседание Высшего суда под председательством судьи Хиллиарда назначено на четверг, 8 октября, в 14:00. Оно начнется в закрытом режиме, так как суд рассмотрит ходатайство правоохранителей о сохранении конфиденциальности части документов.

Впрочем, по оценкам юридических экспертов, даже если Эндрю удастся доказать незаконность выдачи ордеров, это не гарантирует ему возвращение изъятых вещественных доказательств.

«Даже если Эндрю удастся добиться отмены ордеров на обыск, это не обязательно будет означать победу. Полиция может снова обратиться в Суд Короны с просьбой сохранить изъятый материал, если имеет основания немедленно изъять его повторно», — объяснил Ник Вамос, бывший руководитель отдела особых преступлений Королевской прокурорской службы.

Экс-принц Эндрю после ареста в феврале 2026 года Getty Images

Арест Эндрю состоялся 18 февраля 2026 года — непосредственно в день его 66-летия. Силовики провели масштабные обыски в его поместье Марш-Фарм в Сандрингеме, а также в бывшем доме Роял-Лодж в Виндзоре. После 11-часового задержания в участке полиции Эйлшема его отпустили.

Причиной ареста стали новые материалы из «файлов Эпштейна», обнародованные Министерством юстиции США. Электронная переписка указывает на то, что Маунтбаттен-Виндзор, находясь на должности специального представителя Великобритании по торговле, мог передавать секретные официальные документы осужденному за сексуальные преступления финансисту Джеффри Эпштейну.

Кроме того, детективы проверяют причастность экс-принца к заявлениям о сексуальных преступлениях в рамках общего расследования относительно злоупотребления служебным положением. Сам Маунтбаттен-Виндзор продолжает категорически отрицать какие-либо правонарушения.