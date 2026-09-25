АфишаАфиша
Русский Українська

Скальницкая ответила на обвинения в хайпе на разводе с мужем-аферистом

Блогерша прервала молчание после обвинений во лжи

Автор: Коваленко Наталья
Скальницкая ответила на обвинения в хайпе на разводе с мужем-аферистом
Скальницкая ответила на обвинения в хайпе на разводе с мужем-аферистом instagram.com/skalnytska.n

Украинская блогерша и владелица цветочного бизнеса Анастасия Скальницкая впервые ответила на хейт по поводу ее развода с мужем Богданом Скальницким. Звезду сети обвинили во лжи после того, как она публично назвала экс-возлюбленного «профессиональным аферистом» и рассказала о его миллионных долгах, изменах и махинациях.

Читай также: Жена Усика поздравила боксера с 17-летием брака и показала его новый имидж

Некоторые интернет-пользователи не поверили, что Анастасия не знала о деятельности мужа, и заявили о попытке «хайпануть» на скандале. После паузы в соцсетях Скальницкая зашла в инстаграм-сториз и коротко отреагировала на упреки скептиков.

«За мной правда. А те, кто врет и придумывает обо мне истории, хайпуйте. Пока пауза. Есть гораздо более важные темы для обсуждений. Вы сами создаете эти посты и шум», — написала блогерша.

В начале сентября Скальницкая заявила о разводе, разоблачив многочисленные долги, скрытые финансовые махинации и измены мужа. Впоследствии блогерша Яна Дога также обвинила Богдана в мошенничестве и невозврате средств.

Бывший муж Скальницкой работает младшим инспектором в Управлении полиции охраны в Киеве, но с 2024 года официально находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Новое заявление Скальницкой instagram.com/skalnytska.n
Новое заявление Скальницкой instagram.com/skalnytska.n

Читайте нас в Google.News
Теги:
скандал, шоу-бизнес, разводы звезд, Анастасия Скальницкая

Статьи по теме

Наоми Кэмпбелл воссоединилась с экс-женихом спустя 24 года после расторжения помолвки
Наоми Кэмпбелл воссоединилась с экс-женихом спустя 24 года после расторжения помолвки
Участница «Мисс Вселенная» подала в суд на организаторов из-за падения со сцены и травмы мозга
Участница «Мисс Вселенная» подала в суд на организаторов из-за падения со сцены и травмы мозга
Воплотитель Т-1000 в Терминаторе 2 обратился к украинцам
Воплотитель Т-1000 в Терминаторе 2 обратился к украинцам
Жена Усика поздравила боксера с 17-летием брака и показала его новый имидж
Жена Усика поздравила боксера с 17-летием брака и показала его новый имидж
Дочь Мозговой отметила 3-летие отношений со своей невестой
Дочь Мозговой отметила 3-летие отношений со своей невестой
Зета-Джонс поздравила Дугласа с 82-летием горячим фото с поцелуем в воде
Зета-Джонс поздравила Дугласа с 82-летием горячим фото с поцелуем в воде

Личность дня

Объявлена официальная причина смерти актрисы Хейден Панеттьер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK