Блогерша прервала молчание после обвинений во лжи

Автор: Коваленко Наталья

Скальницкая ответила на обвинения в хайпе на разводе с мужем-аферистом instagram.com/skalnytska.n

Украинская блогерша и владелица цветочного бизнеса Анастасия Скальницкая впервые ответила на хейт по поводу ее развода с мужем Богданом Скальницким. Звезду сети обвинили во лжи после того, как она публично назвала экс-возлюбленного «профессиональным аферистом» и рассказала о его миллионных долгах, изменах и махинациях.

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Некоторые интернет-пользователи не поверили, что Анастасия не знала о деятельности мужа, и заявили о попытке «хайпануть» на скандале. После паузы в соцсетях Скальницкая зашла в инстаграм-сториз и коротко отреагировала на упреки скептиков.

«За мной правда. А те, кто врет и придумывает обо мне истории, хайпуйте. Пока пауза. Есть гораздо более важные темы для обсуждений. Вы сами создаете эти посты и шум», — написала блогерша.

В начале сентября Скальницкая заявила о разводе, разоблачив многочисленные долги, скрытые финансовые махинации и измены мужа. Впоследствии блогерша Яна Дога также обвинила Богдана в мошенничестве и невозврате средств.

Бывший муж Скальницкой работает младшим инспектором в Управлении полиции охраны в Киеве, но с 2024 года официально находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.