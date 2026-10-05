От выравнивания зубов к импланту в подбородок: Репяхова призналась, что изменила во внешности

Жена Виктора Павлика рассекретила, что делала со своим лицом

Автор: Коваленко Наталья

Блогерша Екатерина Репяхова опубликовала в инстаграме видео, где откровенно рассказала обо всех изменениях в своем лице и пластических операциях. По словам жены певца Виктора Павлика, первые шаги к желаемой внешности она сделала в 28 лет.

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«Первое свое вмешательство я сделала в 28 лет, то есть я считаю, что это такой уже осознанный, взрослый возраст. Начала я с выравнивания зубов. Я поставила элайнеры, у меня не было какой-то катастрофической проблемы, но все равно мне хотелось их выровнять», — поделилась блогерша.

Она добавила, что ходила с элайнерами чуть больше года, после чего делала отбеливание зубов, которое сейчас повторяет примерно раз в год.

В 29 лет девушка решилась на ринопластику. Как призналась Екатерина, решение об изменении формы носа во многом было вызвано критикой в соцсетях.

«Я сделала то, что полностью изменило мою жизнь, восприятие меня как визуально, так и внутренне — и это ринопластика. Я не жалею ни на секунду, это лучшее, наверное, что со мной произошло в этой жизни. Все по-новому: по-новому себя вижу, чувствую и так далее. Я никогда не считала, что у меня некрасивый нос, пока не стала блогером. То есть нос — это абсолютно навязанная обществом история. Мне писали про мой нос такие ужасные вещи, типа того, что он похож на член... То есть это были очень грубые, некрасивые вещи массово, и это соответственно повлияло», — рассказала Репяхова.

После ринопластики блогерша решила осуществить свою давнюю мечту и изменить подбородок. Однако первая ментопластика оказалась неудачной.

«Я сделала ментопластику, и эта операция была неудачной! Полгода было, как сказать, страданий, непринятия себя. Я делала ментопластику второй раз! То есть тот подбородок, который у меня есть сегодня, он, можно сказать, выстраданный, потому что это было очень сложно. У меня был вопрос с ямкой. То есть не только большой размер импланта был проблемой, а еще и вот здесь, ну, такая ямка была сильная. Я делала много липофилингов, после которых пила антибиотики, посадила очень себе иммунитет. В результате это все не помогло», — вспомнила Репяхова.

Ситуацию удалось исправить во время повторного вмешательства. Хирург заказал из Америки самый маленький имплант размера XS, сделал липосакцию второго подбородка и липофилинг в область ямки, а позже для корректировки добавили плотный хирургический филлер.

Помимо хирургических вмешательств, Екатерина регулярно обращается к косметологии. Она делает ботулинотерапию раз в полгода из-за активной мимики, контурную пластику губ и придерживается регулярного ухода за кожей. Также блогерша сделала пудровое напыление бровей, поскольку от природы они были очень светлыми.