Меган Маркл и принц Гарри засветились на свидании в пабе по возвращении в Великобританию
Пара попала в объективы папарацци в Оксфордшире
Герцог и герцогиня Сассекские, которые в августе вместе с детьми вернулись жить в Великобританию, впервые были замечены вместе на публике. Как пишет The Sun, папарацци сняли принца Гарри и Меган Маркл, когда те, держась за руки, направлялись на обед в аутентичный паб XVI века The Falkland Arms в деревне Грейт-Тью (графство Оксфордшир, Котсуолдс).
Читай также: Ольга Сумская показала себя 17-летней в купальнике45-летняя Меган была в черном свитере, темных брюках, белых кедах и солнечных очках, а 42-летний Гарри засветился в джинсах, куртке и бейсболке с эмблемой пожарной охраны Санта-Барбары.
В заведении Меган выбрала безглютеновую рыбу пикшу в пивном кляре с картофелем фри, мятным гороховым пюре и соусом тартар, а Гарри предпочел пирог с курицей, ветчиной и пореем, который подавали с картофельным пюре, сезонными овощами и подливой.
«Когда они зашли к нам, Гарри и Меган вели себя просто как местные жители. У нас каждый получает "королевский прием" — неважно, кто вы. Нам везет принимать разных людей, и ко всем относятся одинаково», — поделился источник в пабе.
🔗 Read full story 👇 Prince Harry, Meghan Markle Pub Photos Look Fishy, Royal Expert Claims https://t.co/ZMKJ5JzANx— Royal watch Shockers (@MariaChanda) October 4, 2026
Meghan Markle exposed for fake oven PR gaffe & setting up Prince Harry p... https://t.co/FxBWLG7EI1 via @YouTube Oh brother! Give it up Zarkle! Seriously? You had NO IDEA that someone was taking your photo outside of the pub? How did the photographer find out what you both ate? You were inside. The photographer was NOT. Also,this wasn’t a LOVED UP series of photographs! HazBeen couldn’t even hold your hand. You,however,have the Zarkle death grip on his fingers! Not to mention,there isn’t a single shot of you smiling at all! Oh um,HazBeen! Sweetie,IF you’re going to deny that these pics weren’t set up…..don’t look DIRECTLY AT THE PHOTOGRAPHER/CAMERA! 🙄🤣 (Last pic lightened to show where HazBeen was looking) @ThinkBeautiful_ @StephanieSidley @RestingDollface @nancytsidley @danwootton @neilseanshowbiz @longsally— The Veil Between Us 2 (@SeeingTheVeil2) October 5, 2026