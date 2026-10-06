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Меган Маркл и принц Гарри засветились на свидании в пабе по возвращении в Великобританию

Пара попала в объективы папарацци в Оксфордшире

Автор: Коваленко Наталья
Меган Маркл и принц Гарри засветились на свидании в пабе по возвращении в Великобританию
Меган Маркл и принц Гарри засветились на свидании в пабе по возвращении в Великобританию
Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские, которые в августе вместе с детьми вернулись жить в Великобританию, впервые были замечены вместе на публике. Как пишет The Sun, папарацци сняли принца Гарри и Меган Маркл, когда те, держась за руки, направлялись на обед в аутентичный паб XVI века The Falkland Arms в деревне Грейт-Тью (графство Оксфордшир, Котсуолдс).

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45-летняя Меган была в черном свитере, темных брюках, белых кедах и солнечных очках, а 42-летний Гарри засветился в джинсах, куртке и бейсболке с эмблемой пожарной охраны Санта-Барбары.

В заведении Меган выбрала безглютеновую рыбу пикшу в пивном кляре с картофелем фри, мятным гороховым пюре и соусом тартар, а Гарри предпочел пирог с курицей, ветчиной и пореем, который подавали с картофельным пюре, сезонными овощами и подливой.

«Когда они зашли к нам, Гарри и Меган вели себя просто как местные жители. У нас каждый получает "королевский прием" — неважно, кто вы. Нам везет принимать разных людей, и ко всем относятся одинаково», — поделился источник в пабе.

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Теги:
Меган Маркл, принц Гарри, шоу-бизнес, королевская семья

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