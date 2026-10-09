Кайя Евдокия приняла участие в заседании в онлайн-режиме

Автор: Коваленко Наталья

11-летняя дочь Кличко и Панеттьер появилась в суде по делу о наследстве

Дочь украинского боксера Владимира Кличко и покойной голливудской актрисы Хейде Панеттьер сделала редкое появление на заседании суда. 11-летняя Кайя-Евдокия дистанционно присоединилась к слушанию вместе с отцом по делу относительно временной опеки над имуществом своей матери.

По данным издания People, слушание состоялось в четверг, 8 октября. Кайя на короткое время появилась на камере в белой футболке, подтвердила свою личность и ответила на вопросы судьи.

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По итогам заседания суд удовлетворил ходатайство Кличко и назначил его временным опекуном состояния Панеттьер для начала процедуры утверждения наследства. Поскольку 11-летняя Кайя является единственной наследницей актрисы, Кличко действует от ее имени. Следующее заседание назначено на 7 декабря, и присутствие девочки на нем уже не будет обязательным.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер с дочерью x.com/haydenpanettier

Адвокат Владимира Кличко, Дайан Ю. Парк, во время слушания обратила внимание судьи на дополнительные полномочия, о которых просит бывший спортсмен. В частности, речь идет о праве обращаться в правоохранительные органы с просьбой расследовать возможное присвоение и содействовать «возвращению имущества, которое могло быть незаконно захвачено лицом, не являющимся членом семьи».

Согласно судебным документам, Кличко заявил, что не связанное с семьей лицо могло заложить в ломбард некоторые вещи актрисы, среди которых были и ювелирные изделия. Экс-чемпион подчеркнул необходимость срочного оформления прав, чтобы предотвратить утрату или повреждение имущества, принадлежащего его дочери.

«Если вопрос не будет решен немедленно, существует высокая вероятность того, что имущество из наследственной массы Хайден может быть утеряно, повреждено или растранжирено до того, как будет назначен официальный представитель», — указано в материалах ходатайства.

Напомним, звезда сериала «Герои» Хейден Панеттьер скоропостижно ушла из жизни 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет.

Панеттьер и Кличко состояли в отношениях с 2009 по 2018 год. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя. После разрыва девочка проживала с отцом.