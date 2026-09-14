Дочь Матвиенко выходит замуж после предложения за границей

Тоня Матвиенко рассказала о свадебных планах своей 27-летней родственницы Ульяны.

Старшая дочь украинской певицы Тони Матвиенко, 27-летняя Ульяна, готовится к замужеству. О помолвке рассказала сама артистка в интервью.

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По словам Тони Матвиенко, любимый сделал предложение Ульяне в нелегкий для нее период. Сейчас девушка живет в Берлине, куда вместе с избранником уехала более полугода назад. За границей она начинает новый этап жизни, в частности – ищет работу, что дается ей нелегко.

Именно на фоне этих изменений спутник предложил Ульяне жениться. Тоня Матвиенко заметила, что свадебные планы сделали дочь более спокойной и счастливой. Певица также выразила благодарность будущему зятю за поддержку Ульяны.

Артистка считает, что для ее дочери сейчас особенно важно ощущать рядом человека, на которого можно положиться. Предложение, по ее мнению, продемонстрировало серьезность намерений мужчины и стало для Ульяны дополнительной опорой в период адаптации за границей.

Потомок Матвиенко и ее жених находятся в отношениях уже долгое время. Раньше пара жила в Киеве, где девушка познакомила любимого со своими родителями. Впоследствии они вместе уехали за границу, где решили остаться.

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Ранее Тоня Матвиенко показала своего отца и удивила подписчиков поразительным сходством с ним.