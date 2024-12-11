Меган Фокс порвала с виновником своей беременности после просмотра его смартфона

Звезда фильма Меган: К вашим услугам прекратила отношения с Machine Gun Kelly.

Американская актриса Меган Фокс разорвала отношения с поп-певцом Machine Gun Kelly (Колсоном Бейкером) после недавнего сообщения о скором рождении их общего ребенка. Как сообщает издание TMZ со ссылкой на инсайдера, пара рассталась еще в конце ноября после инцидента, который произошел во время празднования Дня благодарения в Вейле, США.

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По словам источника, во время совместного отдыха Меган взяла телефон Колсона и обнаружила в нем "неприятный материал", который стал причиной серьезного конфликта. Актриса сказалу музыканту покинуть поездку досрочно и с того момента полностью прекратила с ним общение.

Что именно расстроило Фокс, остается неизвестным, но инцидент был достаточно серьезным, чтобы разрушить их отношения.

Пара начала встречаться в 2020-м после расставания Меган с актером Брайаном Остином Грином , от которого у нее – трое детей: Ноа, Боди и Джорни.

В 2022-м году MGK сделал предложение и влюбленные официально сообщили о помолвке.

В ноябре 2024-го Меган сообщила, что ждет ребенка от Колсона, поделившись фотографиями с округлившимся животом.

На момент объявления беременности Фокс находилась на 4-5 месяце. Ребенок, судя по всему, должен появиться на свет в марте 2025 года.

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Официальных комментариев от актрисы или Machine Gun Kelly по поводу разрыва пока не поступало. В СМИ и соцсетях обсуждают возможные последствия расставания для будущего ребенка и вопрос об опеке.

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