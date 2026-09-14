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"Хочу так же": коллега Тины Кароль раскрыл, какая она в работе

Shumei поделился подробностями сотрудничества с Тиной Кароль и сказал, является ли она его продюсером.

Автор: Дмитрий Сыч
"Хочу так же": коллега Тины Кароль раскрыл, какая она в работе
Shumei поведал, как относится к требовательности Кароль
instagram shumei.music

Shumei поделился подробностями сотрудничества с Тиной Кароль и рассказал, какая оно в работе. Артисты не раз сотрудничали. В частности, они записали совместные композиции "Стерва" и "Дзвони". В то же время Shumei подчеркнул, что Кароль не является его продюсером.

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По словам певца, они могут обсуждать творческие вопросы и совещаться по поводу музыки, однако их отношения носят прежде всего дружеский характер. Он также назвал Тину Кароль более чем наставницей, которая может поделиться собственным опытом и дать полезный совет.

Shumei прокомментировал слухи о якобы сложном характере артистки. Он отметил, что не считает ее требовательность к работе отрицательной чертой.

По мнению певца, именно высокая планка по отношению к себе помогает Кароль оставаться успешной. Он признался, что относится к этому как к примеру для себя и хотел бы перенять такой подход к работе:

"Тина Кароль очень требовательна к работе и это правильно. Я хочу так же".

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К слову, в 2023-м Олег Шумей исполнил на концерте певицы на украинском языке песню Тины Кароль "Выше облаков". Эту и другую композицию – "Волосы" – в исполнении публичного лица можно увидеть на ютюбе, где просмотры произведений собрали 11 и 9,3 миллиона соответственно.

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Теги:
музыка, Артист, Интервью, сотрудничество, певица, Тина Кароль, певец, шоу-бизнес, артистка, SHUMEI

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