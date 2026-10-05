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Ахат раскрыла место жительства своего мужа в войну

Ассия Ахат еще рассказала, планирует ли она снова жить только в Украине.

Автор: Дмитрий Сыч
Ахат раскрыла место жительства своего мужа в войну
Ахат имеет двоих взрослых сыновей
instagram ahhattassia

Ассия Ахат раскрыла, где сейчас живет ее муж Игорь Баленко и как супруги поддерживают отношения, когда находятся в разных странах.

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С начала полномасштабной войны украинская певица и скрипачка делит свою жизнь между Украиной и США. В Киев она приезжает примерно каждые полтора-два месяца, а всего проводит около половины года в Украине и столько же в Америке. Об этом говорится на blik.

Артистка отметила, что ее супруг остается в Украине. Именно поэтому она регулярно возвращается на Родину, где ее также ждут дом, друзья и другие близкие.

"Мой муж здесь живет. А кто будет деньги зарабатывать?" – сказала 61-летняя Ахат.

Игорь Баленко – предприниматель и депутат Киевсовета. Они с Ассией Ахат обручились в 2000 году, свадьбу сыграли в Доминиканской Республике. У скрипачки от Баленко есть сын Филипп, которому сейчас 23 года. От предыдущего супруга исполнительница также имеет первенца Даниила, которого родила в 18 лет.

instagram ahhattassia

Для Ассии, мол, важно иметь возможность быть рядом с семьей и возвращаться домой. Ее киевское жилье расположено недалеко от Родины-матери.

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В ближайшие недели Ахат планирует снова поехать в США. В то же время надолго оставаться там она не собирается и рассчитывает вернуться в Киев примерно в декабре.

Артистка поделилась, что с удовольствием жила бы в Украине, ведь именно здесь у нее есть собственный дом и ближайшее окружение.

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Теги:
Киев, США, Украина, певица, Ассия Ахат, скрипачка, шоу-бизнес, личная жизнь, отношения, личная жизнь звезд

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