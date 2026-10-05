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Ольга Сумская показала себя 17-летней в купальнике

Актриса поделилась архивным кадром с юности

Автор: Коваленко Наталья
Ольга Сумская показала себя 17-летней в купальнике
Ольга Сумская показала себя 17-летней в купальнике instagram.com/olgasumska

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась с подписчиками в инстаграме редким архивным кадром из своей юности.

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60-летняя звезда опубликовала черно-белый снимок, где позировала с распущенными волосами в светлом бикини, сидя на каменистом побережье.

К фотографии Сумская добавила короткую подпись, где рассекретила, что на момент съемки ей было 17 лет.

Ольга в 17 лет instagram.com/olgasumska
Ольга в 17 лет instagram.com/olgasumska

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Теги:
Ольга Сумская, шоу-бизнес, фото в купальнике

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