Актриса поделилась архивным кадром с юности

Автор: Коваленко Наталья

Ольга Сумская показала себя 17-летней в купальнике instagram.com/olgasumska

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась с подписчиками в инстаграме редким архивным кадром из своей юности.

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60-летняя звезда опубликовала черно-белый снимок, где позировала с распущенными волосами в светлом бикини, сидя на каменистом побережье.

К фотографии Сумская добавила короткую подпись, где рассекретила, что на момент съемки ей было 17 лет.